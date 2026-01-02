Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
На карте: какая страна больше всего зависит от природных ресурсов?
Природные ресурсы по-прежнему остаются мощным источником экономического роста для многих стран. От нефти и газа до полезных ископаемых и лесов — эти активы способны приносить огромные доходы, но одновременно делают экономики уязвимыми.
Новая визуализация, основанная на данных, предоставленных Группой Всемирного банка, показывает доходы от природных ресурсов в доле валового внутреннего продукта (ВВП), наглядно демонстрируя, какие страны в наибольшей степени зависят от добычи и продажи сырья. В них отражена доля ресурсной ренты в ВВП — то есть экономический излишек, получаемый от нефти, газа, угля, полезных ископаемых и лесных ресурсов после вычета затрат на их добычу.
Небольшая группа государств находится на предельном уровне ресурсной зависимости. Ливия возглавляет список: доходы от природных ресурсов составляют 61% ее ВВП, что отражает почти полную опору экономики на экспорт нефти. Ирак, Демократическая Республика Конго и Республика Конго также получают более трети своего экономического продукта за счет природных ресурсов.
В подобных экономиках государственные доходы, занятость и поступления иностранной валюты тесно связаны с колебаниями мировых цен на сырье.
Большинство стран с высокой ресурсной зависимостью сосредоточено на Ближнем Востоке и в Африке. Богатые нефтью и газом государства — такие как Иран, Ангола, Оман, Катар и Саудовская Аравия — занимают заметное место в этой группе.
В странах Африки к югу от Сахары значительную роль играют экспортеры полезных ископаемых, включая Замбию и Монголию, а также нефтедобывающие государства, такие как Экваториальная Гвинея и Чад, чьи экономики в большой степени зависят от ресурсной ренты.
Исследователи опровергли теорию о позднем появлении морских сверххищников, обнаружив в Австралии позвонки трехтонной акулы. Она конкурировала с морскими рептилиями задолго до того, как это считалось возможным.
Компьютерное моделирование показало, что комета из китайских хроник 5 года до нашей эры могла визуально зависнуть над Иудеей благодаря синхронизации с вращением Земли. Это дает физическое объяснение библейскому описанию остановившейся звезды, хотя отсутствие упоминаний о таком ярком объекте в римских летописях ставит гипотезу под сомнение.
Генетический анализ показал, что миксины обладают неожиданно сложной системой обоняния, возникшей на заре эволюции позвоночных
Биологи опровергли представление о примитивности органов чувств у древнейших бесчелюстных, обнаружив у миксин огромный арсенал рецепторов для поиска добычи. Исследователи доказали, что способность различать сложные запахи и аминокислоты появилась у общего предка позвоночных задолго до возникновения челюстей.
После открытия объекта 3I/ATLAS предполагалось, что ядро межзвездной кометы могло иметь гигантские размеры. Но в процессе дальнейших наблюдений выяснилось, что эти оценки были явно завышены. Недавние расчеты показали, что на самом деле 3I/ATLAS по размерам соответствует среднестатистическим или даже самым компактным кометам Солнечной системы.
В 16.18 по московскому времени 28 декабря 2025 года с единственного гражданского космодрома на территории России произошел 17-й по счету космический запуск этого года. Перед ним на космодроме побывал корреспондент нашего издания, и вскоре мы выпустим репортаж о том, чем живет самый холодный космодром в мире.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
