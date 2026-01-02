Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

На карте: какая страна больше всего зависит от природных ресурсов?

Природные ресурсы по-прежнему остаются мощным источником экономического роста для многих стран. От нефти и газа до полезных ископаемых и лесов — эти активы способны приносить огромные доходы, но одновременно делают экономики уязвимыми.

На карте: какая страна больше всего зависит от природных ресурсов? / © Visual Capitalist

Новая визуализация, основанная на данных, предоставленных Группой Всемирного банка, показывает доходы от природных ресурсов в доле валового внутреннего продукта (ВВП), наглядно демонстрируя, какие страны в наибольшей степени зависят от добычи и продажи сырья. В них отражена доля ресурсной ренты в ВВП — то есть экономический излишек, получаемый от нефти, газа, угля, полезных ископаемых и лесных ресурсов после вычета затрат на их добычу.

Небольшая группа государств находится на предельном уровне ресурсной зависимости. Ливия возглавляет список: доходы от природных ресурсов составляют 61% ее ВВП, что отражает почти полную опору экономики на экспорт нефти. Ирак, Демократическая Республика Конго и Республика Конго также получают более трети своего экономического продукта за счет природных ресурсов.

В подобных экономиках государственные доходы, занятость и поступления иностранной валюты тесно связаны с колебаниями мировых цен на сырье.

Большинство стран с высокой ресурсной зависимостью сосредоточено на Ближнем Востоке и в Африке. Богатые нефтью и газом государства — такие как Иран, Ангола, Оман, Катар и Саудовская Аравия — занимают заметное место в этой группе.

В странах Африки к югу от Сахары значительную роль играют экспортеры полезных ископаемых, включая Замбию и Монголию, а также нефтедобывающие государства, такие как Экваториальная Гвинея и Чад, чьи экономики в большой степени зависят от ресурсной ренты.