  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
2 января, 09:40
Рейтинг: +526
Посты: 802

На карте: какая страна больше всего зависит от природных ресурсов?

Природные ресурсы по-прежнему остаются мощным источником экономического роста для многих стран. От нефти и газа до полезных ископаемых и лесов — эти активы способны приносить огромные доходы, но одновременно делают экономики уязвимыми.

Сообщество
# ВВП
# инфографика
# полезные ископаемые
# статистика
# экономика
На карте: какая страна больше всего зависит от природных ресурсов? / © Visual Capitalist
На карте: какая страна больше всего зависит от природных ресурсов? / © Visual Capitalist

Новая визуализация, основанная на данных, предоставленных Группой Всемирного банка, показывает доходы от природных ресурсов в доле валового внутреннего продукта (ВВП), наглядно демонстрируя, какие страны в наибольшей степени зависят от добычи и продажи сырья. В них отражена доля ресурсной ренты в ВВП — то есть экономический излишек, получаемый от нефти, газа, угля, полезных ископаемых и лесных ресурсов после вычета затрат на их добычу.

Небольшая группа государств находится на предельном уровне ресурсной зависимости. Ливия возглавляет список: доходы от природных ресурсов составляют 61% ее ВВП, что отражает почти полную опору экономики на экспорт нефти. Ирак, Демократическая Республика Конго и Республика Конго также получают более трети своего экономического продукта за счет природных ресурсов.

В подобных экономиках государственные доходы, занятость и поступления иностранной валюты тесно связаны с колебаниями мировых цен на сырье.

Большинство стран с высокой ресурсной зависимостью сосредоточено на Ближнем Востоке и в Африке. Богатые нефтью и газом государства — такие как Иран, Ангола, Оман, Катар и Саудовская Аравия — занимают заметное место в этой группе.

В странах Африки к югу от Сахары значительную роль играют экспортеры полезных ископаемых, включая Замбию и Монголию, а также нефтедобывающие государства, такие как Экваториальная Гвинея и Чад, чьи экономики в большой степени зависят от ресурсной ренты.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
02 Янв
Бесплатно
Жизнь на орбите
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
03 Янв
Бесплатно
Космический «Олимп»
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
09 Янв
1300
Когда Луна с Солнцем встречаются
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
13 Янв
Бесплатно
Металл-органические каркасы: за что дали Нобелевскую премию по химии в 2025 году?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
13 Янв
1000
Эволюционная биология: итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
14 Янв
500
Столкновения в Солнечной системе
Московский Планетарий
Москва
Лекция
14 Янв
1200
Медицинские итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
14 Янв
900
Кризис классических царств майя и возвышение Чичен-Ицы
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
1200
Астрофизические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
30.12.2025, 10:00
Максим Абдулаев

Палеонтологи удревнили гигантских акул на 15 миллионов лет

Исследователи опровергли теорию о позднем появлении морских сверххищников, обнаружив в Австралии позвонки трехтонной акулы. Она конкурировала с морскими рептилиями задолго до того, как это считалось возможным.

Биология
Палеонтология
# акулы
# белая акула
# древние акулы
# мезозой
# меловой период
30.12.2025, 12:18
Илья Гриднев

Остановку Вифлеемской звезды объяснили кометой из древней китайской хроники

Компьютерное моделирование показало, что комета из китайских хроник 5 года до нашей эры могла визуально зависнуть над Иудеей благодаря синхронизации с вращением Земли. Это дает физическое объяснение библейскому описанию остановившейся звезды, хотя отсутствие упоминаний о таком ярком объекте в римских летописях ставит гипотезу под сомнение.

История
# Библия
# комета
# христианство
26.12.2025, 15:47
Максим Абдулаев

Генетический анализ показал, что миксины обладают неожиданно сложной системой обоняния, возникшей на заре эволюции позвоночных

Биологи опровергли представление о примитивности органов чувств у древнейших бесчелюстных, обнаружив у миксин огромный арсенал рецепторов для поиска добычи. Исследователи доказали, что способность различать сложные запахи и аминокислоты появилась у общего предка позвоночных задолго до возникновения челюстей.

Биология
# миксины
# обоняние
# эволюция
27.12.2025, 17:46
Адель Романова

3I/ATLAS оказалась намного меньше по размерам, чем ожидали ученые

После открытия объекта 3I/ATLAS предполагалось, что ядро межзвездной кометы могло иметь гигантские размеры. Но в процессе дальнейших наблюдений выяснилось, что эти оценки были явно завышены. Недавние расчеты показали, что на самом деле 3I/ATLAS по размерам соответствует среднестатистическим или даже самым компактным кометам Солнечной системы.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
28.12.2025, 16:21
Александр Березин

С космодрома Восточный стартовала ракета с 52 спутниками

В 16.18 по московскому времени 28 декабря 2025 года с единственного гражданского космодрома на территории России произошел 17-й по счету космический запуск этого года. Перед ним на космодроме побывал корреспондент нашего издания, и вскоре мы выпустим репортаж о том, чем живет самый холодный космодром в мире.

Космонавтика
# «Восточный»
# космос
# Роскосмос
# Россия
08.12.2025, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
17.12.2025, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
12.12.2025, 13:48
Игорь Байдов

Морские биологи впервые зафиксировали совместную охоту косаток и дельфинов

У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.

Биология
# дельфины
# интеллект китообразных
# китообразные
# косатки
# морские виды
# морские животные
# охота
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Остановку Вифлеемской звезды объяснили кометой из древней китайской хроники

    30.12.2025, 12:18

  2. Палеонтологи удревнили гигантских акул на 15 миллионов лет

    30.12.2025, 10:00

  3. Физики впервые пронаблюдали перемещение ультрахолодных атомов по квантовой лестнице

    29.12.2025, 20:27

  4. Мышей впервые вылечили от болезни Альцгеймера

    29.12.2025, 16:35
Выбор редакции

Инфографика: сравнение российского термоядерного реактора с ИТЭР

12.12.2025, 10:30

Последние комментарии

Дастан Дастан
7 минут назад
Константин, недра то принадлежит народу, но есть люди, которые вложили огромные деньги, привезли установки по добыче, организовали пути по продаже

Все мировые запасы нефти по странам — в одной визуализации

Дастан Дастан
17 минут назад
Реакция в комментариях такая, как будто за места раздают ценные подарки)))

Все мировые запасы нефти по странам — в одной визуализации

Антон Кучерук
19 минут назад
Sergey, ну это уже бред религиозных

Инфографика: в каком году живут страны мира

Антон Кучерук
20 минут назад
Дмитрий, тебя не Ленин придумал

Инфографика: в каком году живут страны мира

Антон Кучерук
20 минут назад
Китай давно в будущем живёт

Инфографика: в каком году живут страны мира

Просто Чебурек
21 минута назад
Incognito, а обучают именно учёные, хорошо осведомлённые в этой сфере деятельности.

Палеонтологи выяснили, что выживание видов акул зависит от их «стажа»

Просто Чебурек
22 минуты назад
Incognito, Получается что по вашему учёные знали об этом и просто тянули деньги?

Палеонтологи выяснили, что выживание видов акул зависит от их «стажа»

Дмитрий Душкин
1 час назад
Neil, как за собакой не ухаживай, она всегда будет огрызком волка, мутантом, богомерзкой тварью.

Инфографика: собаки против кошек в странах Европы

Дмитрий Душкин
1 час назад
Александр Ебландр

Инфографика: собаки против кошек в странах Европы

A K
2 часа назад
Мкртич, ну хорошо,нет у нас истории. Вам разве это вранье чем-то поможет? Думайте что хотите, нам все равно. Мы сейчас отстраиваем разрушенные и

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

A K
2 часа назад
Я так долго еще не смеялся, ребята. Мало того что непонятно то ли государство то ли королевство. так еще приплело Сирию. Почитайте историю Сирии-

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

Kill Niggers
2 часа назад
Сяоми, ты читаешь заголовки и не углубляешься в тему, потом гавкаешь?

Инфографика: в каком году живут страны мира

Сяоми Редми
3 часа назад
Sergey, а вы себя к умникам и умницам не причисляете?

Рейтинг: самые распространенные языки мира по общему числу говорящих

Сяоми Редми
3 часа назад
Mikhail, поддерживаю

Рейтинг: самые распространенные языки мира по общему числу говорящих

Sergey Gorovoy
4 часа назад
как всегда куча умников/-ц "поправили" авторов статьи, "топчась умными словами" вокруг темы, переиначивая суть в то или иное в ней, статье.

Рейтинг: самые распространенные языки мира по общему числу говорящих

Sergey Razumenko
5 часов назад
7534 от сотворения мира в звёздном храме!

Инфографика: в каком году живут страны мира

Вася Пупкин
6 часов назад
Foxtrot, в Москве да. А как насчёт Урала и Сибири. А там дальше ещё больше земель у страны... Москва это лишь часть той страны, которую вы написали

В Китае прошли крупнейшие полевые зимние испытания электромобилей

Емельян Иванов
7 часов назад
Спасибо, интересно! еще бы ссылку на исследование нашел - "DOI:10.1002/alz70862_110051"

Мышечная масса замедлила старение мозга

Chelovek
7 часов назад
Сергей, а где Россия там нищета, воровство, коррупция и беззаконие! Колония Китая! Добыть нефть, газ и в убыток себе Продать! Сечены и Милеры себе

Все мировые запасы нефти по странам — в одной визуализации

Ксения Березняк
7 часов назад
Добрый день! Читала исследование по ИТЭР относительно рисков для населения при утечке трития и возможных авариях. Лейкемия и прочая онкология там

Зажечь Солнце на Земле: как Россия в одиночку строит свой ИТЭР – интервью с Андреем Аникеевым

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно