Неандертальцы добывали пищу семьями вместе с маленькими детьми

Международная группа исследователей представила первые прямые доказательства жизнедеятельности неандертальцев на атлантическом побережье Португалии. Ученые реконструировали перемещение этого вида людей по дюнам, вероятно, для выслеживания добычи и охоты за ней.

Новое исследование показало, что неандертальцы осваивали и эксплуатировали побережье в районах Средиземноморья и побережья открытой части Атлантики в основном в составе небольших семейных групп. Ученые описали две стоянки, обнаруженные в эолианитовых отложениях (дюнные биокластовые пески, сцементированные карбонатом) в самом юго-западном регионе Европы — Португалии: Монте-Клеригу (возраст около 78 тысяч лет) и Прайя-ду-Тельейру (примерно 82 тысяч лет). Предметом изучения стали следы и тропы, оставленные обитателями тех мест эпохи плейстоцена, в общей сложности 26 ископаемых отпечатков стопы.

Следы, оставленные в рыхлых осадочных субстратах, обычно недолговечны и очень быстро разрушаются после образования. Исключительные условия для их сохранения создает внезапное захоронение или среда с высокой скоростью осадконакопления, которая может препятствовать интенсивному вытаптыванию. Такие следы можно найти в прибрежных районах.

Как указали авторы статьи, опубликованной в журнале Scientific Reports, именно ископаемые следы, словно «моментальный снимок жизни», обеспечивают уровень детализации, который обычно ускользает от других видов, более строго археологических, записей. Они могут дать информацию о биологических характеристиках, таких как телосложение и возраст представителя вида, а также о его взаимодействии с окружающей средой и даже о рационе питания. Так, фаунистические свидетельства показывают, что питались неандертальцы в основном оленями, лошадьми и зайцами.

Ученые сослались и на прежние исследования. Фаунистические данные со стоянок среднего и позднего плейстоцена в Испании, Франции, Италии, Германии, России и на Украине доказали, что неандертальцы были искусными охотниками и получали белок почти исключительно из пищи животного происхождения.

«Появляется все больше доказательств того, что неандертальцы также потребляли мелкую дичь, птиц (птицы давали не только мясо, но и яйца, а их перья использовались для украшения) и растения и что они с древних времен посещали прибрежные районы, чтобы потреблять рыбу, моллюсков и морских млекопитающих», — рассказали авторы статьи.

Охотники, судя по следовым дорожкам, выстраивали маршруты, и в этих передвижениях участвовали разные поколения. В Прайя-ду-Тельейру исследовался одиночный след, а Монте-Клеригу — отпечатки трех особей: мужчины ростом от 1,69 до 1,73 метра, ребенка семи-девяти лет ростом 1,08–1,23 метра и малыша младше двух лет ростом 0,69–0,79 метра.



По мнению ученых, тропы на склоне дюны, направленные к берегу и обратно, могут потенциально указывать на поиски еды, морской пищи или дичи в удалении лагеря, который должен быть поблизости. Присутствие же детских следов позволяет предположить, что дети находились рядом, когда взрослые выполняли повседневные действия, и учились навыкам охоты в очень раннем возрасте.

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Елена Авдеева 52 статей Автор специализируется на материалах по психологии, социологии и другим гуманитарным дисциплинам. Исследует мотивацию, восприятие, коммуникацию и механизмы коллективного поведения.