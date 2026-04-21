Внутри египетской мумии нашли отрывок из «Илиады»
Во время раскопок в древнем египетском городе Оксиринхе археологи обнаружили мумию, на живот которой при бальзамировании положили папирус, содержащий фрагмент из «Илиады» Гомера. Это первый подобный случай в истории археологии.
Оксиринх расположен примерно в 190 километрах к югу от Каира, на одном из рукавов Нила. Этот город был одним из важнейших центров Египта греко-римской эпохи.
Засушливый климат, сухая почва и отсутствие более поздних поселений на месте древнего города способствовали сохранению там огромного количества папирусов с греческими, римскими и раннехристианскими текстами. Благодаря этому с конца XIX века Оксиринх стал меккой для папирологов, и с тех пор там постоянно ведут раскопки.
Как сообщил сайт Arkeonews со ссылкой на Министерство туризма и древностей Египта, археологическая экспедиция Института исследований Древнего Ближнего Востока при Университете Барселоны недавно обнаружила в Оксиринхе полуразрушенный погребальный комплекс римской эпохи (примерно 1600 лет тому назад), состоящий из трех подземных каменных гробниц.
Внутри находились большие керамические сосуды с кремированными человеческими останками, бронзовые и терракотовые статуэтки, а также несколько мумий в расписных деревянных саркофагах. Мумии были завернуты в льняную ткань, украшенную геометрическими узорами, а во рту у некоторых из них нашли золотые языки.
Такие амулеты вкладывали в рот умершего для того, чтобы тот смог говорить в загробной жизни, особенно перед судом Осириса — египетского бога подземного мира. Наличие золотых языков позволило ученым предположить, что захоронения принадлежали представителям элиты местного общества.
Но самым поразительным открытием стала находка, сделанная во время экспедиции ноября-декабря 2025 года: на животе одной из мумий археологи обнаружили папирус, положенный туда во время бальзамирования. Позже ученые определили, что текст, написанный на папирусе, — отрывок из «Илиады» Гомера. Точнее, это знаменитый «список кораблей» из начала второй песни поэмы, в котором перечислены греческие войска, прибывшие к стенам Трои.
В предыдущих экспедициях Оксиринхская археологическая миссия уже находила внутри мумий папирусы, но все они содержали магические или ритуальные надписи на греческом языке. Однако обнаружение классического литературного текста, намеренно включенного в процесс мумификации, — это первый случай в истории археологии.
Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.
По версии астрофизика из США, две расположенные с противоположных сторон обширные выпуклости на поверхности Красной планеты представляют собой застывшие приливные «горбы». Это следствие долгого воздействия крупной луны, которая располагалась на синхронной орбите, то есть все время держалась в небе над Марсом в одной и той же точке.
За последние 10 тысяч лет направленный естественный отбор способствовал эволюции почти 500 генов в ДНК жителей Западной Евразии, что повлияло на их внешний вид и восприимчивость к различным заболеваниям, установили авторы нового исследования.
Ученые продолжают исследовать фундаментальные частицы на неделимость. На этот раз на БАК исследовали кварки и не нашли у них признаков составной частицы.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.
