Внутри египетской мумии нашли отрывок из «Илиады»

Во время раскопок в древнем египетском городе Оксиринхе археологи обнаружили мумию, на живот которой при бальзамировании положили папирус, содержащий фрагмент из «Илиады» Гомера. Это первый подобный случай в истории археологии.

Оксиринх расположен примерно в 190 километрах к югу от Каира, на одном из рукавов Нила. Этот город был одним из важнейших центров Египта греко-римской эпохи.

Засушливый климат, сухая почва и отсутствие более поздних поселений на месте древнего города способствовали сохранению там огромного количества папирусов с греческими, римскими и раннехристианскими текстами. Благодаря этому с конца XIX века Оксиринх стал меккой для папирологов, и с тех пор там постоянно ведут раскопки.

Как сообщил сайт Arkeonews со ссылкой на Министерство туризма и древностей Египта, археологическая экспедиция Института исследований Древнего Ближнего Востока при Университете Барселоны недавно обнаружила в Оксиринхе полуразрушенный погребальный комплекс римской эпохи (примерно 1600 лет тому назад), состоящий из трех подземных каменных гробниц.

Внутри находились большие керамические сосуды с кремированными человеческими останками, бронзовые и терракотовые статуэтки, а также несколько мумий в расписных деревянных саркофагах. Мумии были завернуты в льняную ткань, украшенную геометрическими узорами, а во рту у некоторых из них нашли золотые языки.

Такие амулеты вкладывали в рот умершего для того, чтобы тот смог говорить в загробной жизни, особенно перед судом Осириса — египетского бога подземного мира. Наличие золотых языков позволило ученым предположить, что захоронения принадлежали представителям элиты местного общества.

Но самым поразительным открытием стала находка, сделанная во время экспедиции ноября-декабря 2025 года: на животе одной из мумий археологи обнаружили папирус, положенный туда во время бальзамирования. Позже ученые определили, что текст, написанный на папирусе, — отрывок из «Илиады» Гомера. Точнее, это знаменитый «список кораблей» из начала второй песни поэмы, в котором перечислены греческие войска, прибывшие к стенам Трои.

В предыдущих экспедициях Оксиринхская археологическая миссия уже находила внутри мумий папирусы, но все они содержали магические или ритуальные надписи на греческом языке. Однако обнаружение классического литературного текста, намеренно включенного в процесс мумификации, — это первый случай в истории археологии.

