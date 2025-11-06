Древнейший город майя оказался ритуальной картой Вселенной

Гигантский комплекс Агуада-Феникс в Мексике, древнейшее монументальное сооружение в зоне расселения майя, был построен как модель Вселенной. На это указали его общая планировка и найденный в центре ритуальный тайник с цветными пигментами, расположенными по сторонам света.

До недавнего времени ученые считали, что цивилизации Мезоамерики развивались постепенно. Согласно такой модели, люди начинали с деревень, которые со временем вырастали в крупные города с монументальными пирамидами вроде Теотиуакана. Эти мегаполисы, построенные после 350 года до нашей эры, связывали с деятельностью могущественных правителей и развитым социальным неравенством.

Открытие комплекса Агуада-Феникс в 2017 году поставило эту теорию под сомнение. С помощью лазерного сканирования с воздуха археологи обнаружили огромное искусственное плато, построенное примерно в 1000 году до нашей эры — почти на тысячу лет раньше известных городов. Размеры сооружения, достигающего 1,5 километра в длину, сопоставимы с более поздними центрами, а то и превосходят их.

При этом, в отличие от центров ольмеков, здесь отсутствовали монументальные скульптуры, прославляющие правителей. Отсюда возник вопрос: что мотивировало древних людей участвовать в таких масштабных проектах? Авторы нового исследования попытались дать ответ, проанализировав символическое назначение комплекса.

Международная команда археологов провела детальные раскопки Агуада-Феникс. В статье для журнала Science Advances ученые представили доказательства того, что весь комплекс был спроектирован как космограмма — материальное воплощение представлений о мироустройстве.

Карта Агуада-Феникс, составленная с помощью лидара / © Takeshi Inomata et. al / Science Advances (2025)

Анализ данных лидара показал, что планировка комплекса основана на двух осях: север — юг и запад — восток. Эти оси прочерчены по ландшафту с помощью сети приподнятых дорог и углубленных коридоров, которые расходятся от центрального плато и тянутся на расстояние до девяти километров. Главное сооружение в центре ориентировано по восходу солнца в те два дня, которые делят ритуальный 260-дневный календарь майя на равные половины.

Ключевую находку сделали во время раскопок в центральной части плато. Археологи обнаружили крестообразную яму глубиной около пяти метров. На ее дне находилась еще одна яма меньшего размера, тоже в форме креста. Сначала там нашли 24 ритуальных топора из нефрита.

Затем, на дне самой глубокой части, ученые увидели ритуальное подношение: цветные пигменты, разложенные по сторонам света. Синий азурит лежал на севере, зеленый малахит — на востоке, а желтая охра — на юге. Радиоуглеродный анализ показал, что тайник создали в период между 900 и 845 годами до нашей эры.

Пигменты и ракушки, найденные на дне крестообразного тайника-углубления, ориентированы по сторонам света / © Takeshi Inomata et. al / Science Advances (2025)



Вид одного из тайников с нефритовыми топорами / © Takeshi Inomata et. al / Science Advances (2025) Вид спереди и сбоку тонкой нефритовой пластины, найденной в центральной части тайника. Возможно, она использовалась как бляшка, подвешенная к поясу, или как кулон. По мнению авторов, она изображает женщину в позе роженицы. / © Takeshi Inomata et. al / Science Advances (2025)



Две стороны нефритовых предметов с двумя поперечными отверстиями, найденных в тайнике. Возможно, они использовались вместе как повязка на голову или ожерелье. / © Takeshi Inomata et. al / Science Advances (2025)





Это самое раннее известное свидетельство использования цветового символизма для обозначения направлений в Мезоамерике. Вместе с общей планировкой объекта находка показала, что весь комплекс Агуада-Феникс строили как гигантскую схему космоса. Частью этого плана была и масштабная гидросистема из дамбы и каналов шириной до 35 метров, которые, вероятно, тоже несли символическую функцию.

Таким образом, план Агуада-Феникс представлял собой гигантскую космограмму, которая служила материальным воплощением Вселенной и календаря. В комплексе отсутствовали монументальные изображения правителей или явные признаки сильного социального неравенства, которые характерны для более поздних городов. На основе этого авторы исследования построили гипотезу, что движущей силой для строительства послужили общие ритуальные и космологические представления, а не принуждение со стороны централизованной власти.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Илья Гриднев 98 статей Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.