Древнейший город майя оказался ритуальной картой Вселенной
Гигантский комплекс Агуада-Феникс в Мексике, древнейшее монументальное сооружение в зоне расселения майя, был построен как модель Вселенной. На это указали его общая планировка и найденный в центре ритуальный тайник с цветными пигментами, расположенными по сторонам света.
До недавнего времени ученые считали, что цивилизации Мезоамерики развивались постепенно. Согласно такой модели, люди начинали с деревень, которые со временем вырастали в крупные города с монументальными пирамидами вроде Теотиуакана. Эти мегаполисы, построенные после 350 года до нашей эры, связывали с деятельностью могущественных правителей и развитым социальным неравенством.
Открытие комплекса Агуада-Феникс в 2017 году поставило эту теорию под сомнение. С помощью лазерного сканирования с воздуха археологи обнаружили огромное искусственное плато, построенное примерно в 1000 году до нашей эры — почти на тысячу лет раньше известных городов. Размеры сооружения, достигающего 1,5 километра в длину, сопоставимы с более поздними центрами, а то и превосходят их.
При этом, в отличие от центров ольмеков, здесь отсутствовали монументальные скульптуры, прославляющие правителей. Отсюда возник вопрос: что мотивировало древних людей участвовать в таких масштабных проектах? Авторы нового исследования попытались дать ответ, проанализировав символическое назначение комплекса.
Международная команда археологов провела детальные раскопки Агуада-Феникс. В статье для журнала Science Advances ученые представили доказательства того, что весь комплекс был спроектирован как космограмма — материальное воплощение представлений о мироустройстве.
Анализ данных лидара показал, что планировка комплекса основана на двух осях: север — юг и запад — восток. Эти оси прочерчены по ландшафту с помощью сети приподнятых дорог и углубленных коридоров, которые расходятся от центрального плато и тянутся на расстояние до девяти километров. Главное сооружение в центре ориентировано по восходу солнца в те два дня, которые делят ритуальный 260-дневный календарь майя на равные половины.
Ключевую находку сделали во время раскопок в центральной части плато. Археологи обнаружили крестообразную яму глубиной около пяти метров. На ее дне находилась еще одна яма меньшего размера, тоже в форме креста. Сначала там нашли 24 ритуальных топора из нефрита.
Затем, на дне самой глубокой части, ученые увидели ритуальное подношение: цветные пигменты, разложенные по сторонам света. Синий азурит лежал на севере, зеленый малахит — на востоке, а желтая охра — на юге. Радиоуглеродный анализ показал, что тайник создали в период между 900 и 845 годами до нашей эры.
Это самое раннее известное свидетельство использования цветового символизма для обозначения направлений в Мезоамерике. Вместе с общей планировкой объекта находка показала, что весь комплекс Агуада-Феникс строили как гигантскую схему космоса. Частью этого плана была и масштабная гидросистема из дамбы и каналов шириной до 35 метров, которые, вероятно, тоже несли символическую функцию.
Таким образом, план Агуада-Феникс представлял собой гигантскую космограмму, которая служила материальным воплощением Вселенной и календаря. В комплексе отсутствовали монументальные изображения правителей или явные признаки сильного социального неравенства, которые характерны для более поздних городов. На основе этого авторы исследования построили гипотезу, что движущей силой для строительства послужили общие ритуальные и космологические представления, а не принуждение со стороны централизованной власти.
Морские биологи стали свидетелями любопытной тактики охоты. Стаи косаток целенаправленно атакуют молодых белых акул: переворачивают их брюхом вверх, вызывая временный паралич, а затем выедают печень. Ученые впервые засняли на видео этот тип охоты и считают, что речь идет о новой, ранее неизвестной группе косаток, которые специализируются именно на таких нападениях.
Некоторые исключительно хорошо узнают ранее увиденные незнакомые лица. Такие свидетели не раз помогали раскрывать преступления. Психологи из Австралии, изучающие этот тип людей, которых они назвали «суперузнавателями», в новом исследовании привлекли искусственный интеллект, чтобы разобраться, в чем секрет суперспособности.
Исследователи из Австралии выяснили у профессиональных кинологов, какие несложные обонятельные игры и приемы могут помочь хозяевам разнообразить жизнь четвероногих любимцев, дать им дополнительную умственную нагрузку и повысить благополучие.
Третий в истории наблюдений объект из другой звездной системы 3I/ATLAS произвел впечатление своей активностью и необычным химическим составом. Астрофизики пришли к выводу, что это последствия миллиардов лет воздействия на комету космических лучей.
Международная группа ученых провела необычный эксперимент. Исследователи взяли образцы фекалий у детей с разными типами темперамента и пересадили их крысам. После этого животные начали вести себя по-разному: те, кто получил микробиоту от активных детей, стали смелее и больше исследовали новое пространство. Это открытие намекает на то, что бактерии, живущие в кишечнике с детства, в какой-то мере способны влиять на формирование личности.
Обитающий в полярных районах Северного полушария гренландский кит (Balaena mysticetus) живет более двух столетий и почти не болеет раком. Секрет его долголетия оказался скрыт в клетках соединительной ткани, ответственной за заживление ран: при пониженной температуре в них активируется особый белок, усиливающий восстановление поврежденной ДНК.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
