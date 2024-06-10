  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
12+
Физическая и биологическая защита от радиации при полетах в дальний космос

Участники мероприятия узнают, как долететь и выжить при полетах в дальний космос.

ВДНХ
16 июня, 14:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект мира 123Б

О мероприятии

Какой из существующих материалов лучше всего защитит космических путешественников от радиации? Как может помочь искусственное магнитное поле, создаваемое вокруг космического корабля? Что такое радиационное убежище на космическом корабле? Можно ли его «быстро» построить из подручных материалов в случае «радиационной бури»?

О том, как долететь и выжить при полетах в дальний космос расскажет кандидат физико-математических наук Вячеслав Шуршаков. Слушатели обсудят, как определить наиболее устойчивого к воздействию радиации кандидата в космонавты. Узнают о гибернации (летаргический сон) как способе защиты от космической радиации. И, действительно ли  ученые едут изучать опыт тибетских монахов по впадению в транс и как может помочь преодолеть радиационный барьер генная модификация и киборгизация (замена органов) будущим покорителям космических просторов? 

Расписание
16
Воскресенье
Июнь 2024
Проспект мира 123Б Москва
14:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект мира 123Б

1 час назад
Александр Речкин
12
# космос
# радиация
# технологии
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
7 июня
Мария Азарова

Ученые обнаружили связь между длиной пениса и владением оружием

Команда американских социологов впервые изучила, как размер пениса и неудовлетворенность им влияют на вероятность того, что мужчина будет хранить дома огнестрельное оружие. Популярный стереотип подтвердить не удалось.

Психология
# владение оружием
# мужчины
# оружие
# Пенис
# самооценка мужчины
Позавчера, 10:03
Михаил Орлов

Выход на сушу стоил позвоночным способности к регенерации

Переселение позвоночных из воды в наземно-воздушную среду жизни стало поворотным моментом в истории биосферы. Однако этот эволюционный скачок имел и серьезные побочные эффекты: он привел к потере способности восстанавливать потерянные части тела рептилиями, птицами и млекопитающими. В новой статье биологи рассмотрели генетические и эволюционные аспекты освоения суши и выяснили, что резкое ослабление регенерации стало своеобразной «расплатой» за адаптации животных к другой среде.

Биология
# зоология
# палеобиология
# позвоночные
# регенерация
# эволюция
Вчера, 11:25
Александр Березин

Высадка в Нормандии: почему немцы не предотвратили операцию, хотя вполне могли?

Восемьдесят лет назад союзники реализовали в Нормандии крупнейшую десантную операцию в истории. И это очень странно, ведь Гитлер и Роммель понимали, где высадятся англичане и американцы, и имели достаточно сил и средств, чтобы высадка не состоялась. Немцы влили в Атлантический вал 17 миллионов кубометров бетона, установили многие миллионы мин и самых разных заграждений. Почему, несмотря на все это, высадка в Нормандии удалась и при чем тут Восточный фронт?

История
# Вторая мировая война
# история
# Франция
Выбор редакции
Позавчера, 10:03
Михаил Орлов

Выход на сушу стоил позвоночным способности к регенерации

Переселение позвоночных из воды в наземно-воздушную среду жизни стало поворотным моментом в истории биосферы. Однако этот эволюционный скачок имел и серьезные побочные эффекты: он привел к потере способности восстанавливать потерянные части тела рептилиями, птицами и млекопитающими. В новой статье биологи рассмотрели генетические и эволюционные аспекты освоения суши и выяснили, что резкое ослабление регенерации стало своеобразной «расплатой» за адаптации животных к другой среде.

Биология
# зоология
# палеобиология
# позвоночные
# регенерация
# эволюция
7 июня
Мария Азарова

Ученые обнаружили связь между длиной пениса и владением оружием

Команда американских социологов впервые изучила, как размер пениса и неудовлетворенность им влияют на вероятность того, что мужчина будет хранить дома огнестрельное оружие. Популярный стереотип подтвердить не удалось.

Психология
# владение оружием
# мужчины
# оружие
# Пенис
# самооценка мужчины
Вчера, 11:25
Александр Березин

Высадка в Нормандии: почему немцы не предотвратили операцию, хотя вполне могли?

Восемьдесят лет назад союзники реализовали в Нормандии крупнейшую десантную операцию в истории. И это очень странно, ведь Гитлер и Роммель понимали, где высадятся англичане и американцы, и имели достаточно сил и средств, чтобы высадка не состоялась. Немцы влили в Атлантический вал 17 миллионов кубометров бетона, установили многие миллионы мин и самых разных заграждений. Почему, несмотря на все это, высадка в Нормандии удалась и при чем тут Восточный фронт?

История
# Вторая мировая война
# история
# Франция
Выбор редакции
15 мая
НИУ ВШЭ

В НИУ ВШЭ выяснили, какой иностранный язык полезнее для мозга

Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.

НИУ ВШЭ
# головной мозг
# иностранный язык
# когнитивные способности
# лингвистика
24 мая
Игорь Байдов

Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода

С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.

Астрономия
# землеподобные планеты
# красные карлики
# экзопаленты
27 мая
Андрей

Старые фотографии Восточной Антарктиды указали на утолщение некоторых ледников

Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.

Геология
# Антарктика
# Восточная Антарктида
# ледники
# таяние ледников
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Молодые мужчины оказались более склонны к риску, чем зрелые

    18 минут назад

  2. Следы распада протона предложили искать в недрах Луны

    36 минут назад

  3. Неофициальный общественный транспорт оказался не менее эффективен, чем государственный

    54 минуты назад

  4. В Пермском Политехе разрабатывают приложение для туризма по России

    3 часа назад
Выбор редакции

Высадка в Нормандии: почему немцы не предотвратили операцию, хотя вполне могли?

Вчера, 11:25

Последние комментарии

Александр Березин
1 час назад
Александр, если вы не видите разницу между одноразовым и многоразовым космическим носителем и кораблем -- то не надо думать, что и остальные люди на

Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»

Александр Березин
1 час назад
Александр, какое отношение ваш комментарий имеет к моему, если не секрет?

Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»

Иван Колупаев
1 час назад
Виктор, я не оттуда и вряд ли сумею туда попасть. Причина та же. Возраст, здоровье.

Американское руководство Международного астрономического союза решило не называть астероиды по городам России и УкраиныАмериканское руководство Международного астрономического союза решило не называть астероиды по городам России и Украины

Андрей Папиш
2 часа назад
Энтони, не стоит делать таких выводов на основе одного только сходства черепов. Китоглавы всё-таки принадлежат к собственному семейству, а

Палеонтологи уточнили привычки древнего гигантского «гуся», известного науке уже 100 летПалеонтологи уточнили привычки древнего гигантского «гуся», известного науке уже 100 лет

Александр Некрасов
2 часа назад
Если бы вот на этой второй ступени китайской вонючки https://img-fotki.yandex.ru/get/196997/214291281.ec/0_211ab7_a26b081c_orig.jpg была бы камера в боксе и терминал Старлинка,

Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»

Александр Некрасов
2 часа назад
Александр, хорошо быть богатым и не отвечать за свои слова. "Американцы обязательно сделают всё правильно, но сначала перепробуют всё

Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»

Vladimir Lukianov
2 часа назад
По мере прибавления всё новых открытий, не перестаёшь поражаться, насколько невероятно сложно и гармонично устроен наш мир. Невольно приходишь к

Великий фильтр на страже космической тишиныВеликий фильтр на страже космической тишины

Pepic Papilazio
2 часа назад
Хитрая еврейская манипуляция завуалированно убедить общественность в том, что они не влияют на ответы ChatGPT. А мы прям так и поверили в это. Ага, ага.

Сэм Альтман признался, что OpenAI не до конца понимает, как работает GPTСэм Альтман признался, что OpenAI не до конца понимает, как работает GPT

Виктор Ларионов
2 часа назад
Сильный материал8-) Ждём продолжение цикла «1001 способ для командования про$r@t' всё, для рядового - ни за что расстаться с жизнью или здоровьем»! /

Высадка в Нормандии: почему немцы не предотвратили операцию, хотя вполне могли?Высадка в Нормандии: почему немцы не предотвратили операцию, хотя вполне могли?

Александр Березин
2 часа назад
Питон, "Миллионная колония на Марсе — это не высадка на Луну. Сам Маск считает: для этого надо будет выводить в космос 100 миллионов тонн грузов в

SpaceX планирует строить по одному Starship в деньSpaceX планирует строить по одному Starship в день

Наташа Подунова
2 часа назад
Кажется, у вас тут ошибка в формулировках. Строматолиты это органогенные сооружения, которые образовались в результате жизнедеятельности

На Ближнем Востоке нашли древнюю форму жизниНа Ближнем Востоке нашли древнюю форму жизни

Василий Мусатов
3 часа назад
А как выглядит поверхность нейтронной звезды, какого цвета?

Астрофизики объяснили, почему происходят сбои в частоте вращения пульсаровАстрофизики объяснили, почему происходят сбои в частоте вращения пульсаров

Василий Мусатов
3 часа назад
"писателям и поэтам пока не стоит опасаться, что ИИ полностью заменит их" С точки зрения писателей - да. Но только вот "пользователям", воспитанным

В БФУ рассказали, как цифровые технологии меняют языкВ БФУ рассказали, как цифровые технологии меняют язык

Михаил Орлов
3 часа назад
Igor, трехкилометровый слой льда не в счет?)

Вомбаты предоставили австралийским животным укрытие от огняВомбаты предоставили австралийским животным укрытие от огня

Zhania 023
3 часа назад
Питон, ну Маск же хочет колонию на Марсе. А для строительства колонии нужно бесперебойное оснащение питанием, людьми и строй материалами...

SpaceX планирует строить по одному Starship в деньSpaceX планирует строить по одному Starship в день

ulogin_facebook_10212809050330562
3 часа назад
А ничего, что в 1 Старшипе 39 двигателей Раптор? Выпускать по 40 двигателей в день это уже массовое производство.

SpaceX планирует строить по одному Starship в деньSpaceX планирует строить по одному Starship в день

Питон Удав
3 часа назад
Не понял, он же многоразовый? Зачем тогда так много строить?

SpaceX планирует строить по одному Starship в деньSpaceX планирует строить по одному Starship в день

Энтони Кирилов
4 часа назад
Это не гусь а Разновидность Китоглава ,похожийчереп похожий клюв , ну да это доисторический КиТоГЛаВ а не гусь

Палеонтологи уточнили привычки древнего гигантского «гуся», известного науке уже 100 летПалеонтологи уточнили привычки древнего гигантского «гуся», известного науке уже 100 лет

Александр Березин
4 часа назад
Виктор, " По крайней мере, о корпусах/ обшивке из титана(сплавов) для КА мне слышать не доводилось. " Титан в ракетах применялся, причем даже самой

Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»

Sam Dowson
5 часов назад
"она обитает в умеренных водах южного полушария, и поэтому не ясно, как рыба попала на северное побережье Орегона" - по Вики: "...была замечена и в

На американском пляже обнаружили огромную редкую рыбуНа американском пляже обнаружили огромную редкую рыбу

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно