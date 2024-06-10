О мероприятии

Какой из существующих материалов лучше всего защитит космических путешественников от радиации? Как может помочь искусственное магнитное поле, создаваемое вокруг космического корабля? Что такое радиационное убежище на космическом корабле? Можно ли его «быстро» построить из подручных материалов в случае «радиационной бури»?

О том, как долететь и выжить при полетах в дальний космос расскажет кандидат физико-математических наук Вячеслав Шуршаков. Слушатели обсудят, как определить наиболее устойчивого к воздействию радиации кандидата в космонавты. Узнают о гибернации (летаргический сон) как способе защиты от космической радиации. И, действительно ли ученые едут изучать опыт тибетских монахов по впадению в транс и как может помочь преодолеть радиационный барьер генная модификация и киборгизация (замена органов) будущим покорителям космических просторов?

Расписание Проспект мира 123Б Москва 14:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация