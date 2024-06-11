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Участники мероприятия узнают, сколько лет нужно просидеть перед теплым ламповым телевизором, чтобы заработать лучевую болезнь.
О мероприятии
Что такое радиация? Откуда она появляется и что происходит в организме под ее воздействием? Как люди могут защититься от этого «страшного зверя»? В какой момент и почему радиация вдруг стала модной?
О заблуждениях и научных методах расскажет научный журналист Алексей Водовозов. Участники мероприятия узнают, помогает ли от радиации красное вино, сколько рентгенографий можно сделать в год без вреда для здоровья и сколько лет нужно просидеть перед теплым ламповым телевизором, чтобы заработать лучевую болезнь.
Проспект мира 123Б
Ученые из Австралии пришли к выводу, что молодые мужчины чаще склонны к риску не только по сравнению с женщинами, но и с более зрелыми представителями своего пола. Исследователи предположили, почему так происходит, и определили факторы, которые этому способствуют.
Исследователи из США выяснили, что примерно два миллиона лет назад Солнечная система захватила хвост облака холодного межзвездного газа. В результате гелиосфера сильно сжалась, дав галактическим лучам свободно облучать все планеты системы. Это должно было вызвать и серьезные проблемы с климатом.
Внутренний туризм в России активно развивается, но люди по-прежнему сталкиваются с проблемой поиска или неактуальности информации об интересных местах и событиях. В среднем приходится тратить от одного до трех часов, чтобы найти нужные данные, в том числе потому что они разбросаны по разным интернет-платформам. В ПНИПУ разрабатывают мобильное приложение с уникальными функциями для организации досуга и туристических поездок по нашей стране. Удобная и информативная программа сделает процесс выбора и планирования быстрым, простым и удобным.
Переселение позвоночных из воды в наземно-воздушную среду жизни стало поворотным моментом в истории биосферы. Однако этот эволюционный скачок имел и серьезные побочные эффекты: он привел к потере способности восстанавливать потерянные части тела рептилиями, птицами и млекопитающими. В новой статье биологи рассмотрели генетические и эволюционные аспекты освоения суши и выяснили, что резкое ослабление регенерации стало своеобразной «расплатой» за адаптации животных к другой среде.
Команда американских социологов впервые изучила, как размер пениса и неудовлетворенность им влияют на вероятность того, что мужчина будет хранить дома огнестрельное оружие. Популярный стереотип подтвердить не удалось.
Восемьдесят лет назад союзники реализовали в Нормандии крупнейшую десантную операцию в истории. И это очень странно, ведь Гитлер и Роммель понимали, где высадятся англичане и американцы, и имели достаточно сил и средств, чтобы высадка не состоялась. Немцы влили в Атлантический вал 17 миллионов кубометров бетона, установили многие миллионы мин и самых разных заграждений. Почему, несмотря на все это, высадка в Нормандии удалась и при чем тут Восточный фронт?
Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.
Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода
С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.
Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.
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Дела на миллион: математические «Задачи тысячелетия» доступным языком
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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