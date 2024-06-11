Участники мероприятия узнают, сколько лет нужно просидеть перед теплым ламповым телевизором, чтобы заработать лучевую болезнь.

О мероприятии

Что такое радиация? Откуда она появляется и что происходит в организме под ее воздействием? Как люди могут защититься от этого «страшного зверя»? В какой момент и почему радиация вдруг стала модной?

О заблуждениях и научных методах расскажет научный журналист Алексей Водовозов. Участники мероприятия узнают, помогает ли от радиации красное вино, сколько рентгенографий можно сделать в год без вреда для здоровья и сколько лет нужно просидеть перед теплым ламповым телевизором, чтобы заработать лучевую болезнь.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация