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Лекция
12+
Страшный зверь радиация

Участники мероприятия узнают, сколько лет нужно просидеть перед теплым ламповым телевизором, чтобы заработать лучевую болезнь.

ВДНХ
16 июня, 16:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект мира 123Б

О мероприятии

Что такое радиация? Откуда она появляется и что происходит в организме под ее воздействием? Как люди могут защититься от этого «страшного зверя»? В какой момент и почему радиация вдруг стала модной?

О заблуждениях и научных методах расскажет научный журналист Алексей Водовозов. Участники мероприятия узнают, помогает ли от радиации красное вино, сколько рентгенографий можно сделать в год без вреда для здоровья и сколько лет нужно просидеть перед теплым ламповым телевизором, чтобы заработать лучевую болезнь.

Расписание
16
Воскресенье
Июнь 2024
Проспект мира 123Б Москва
16:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект мира 123Б

Только что
Александр Речкин
2
# биология
# медицина
# радиация
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Zhe Sh
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