Участники мероприятия узнают, что будет, если в рационе муравья останутся одни сладости.

О мероприятии

Зачем муравью второй желудок? Что будет, если в рационе муравья останутся одни сладости? Кто такая муравьиная королева и как устроена жизнь в ее царстве? Почему муравьев называют эусоциальными насекомыми, причем тут касты и как этот феномен связан с нервной системой?

Ответы на эти и многие другие вопросы даст биолог Александра Серикова. Слушатели совершат познавательное путешествие по миру муравьев и узнает все про этих уникальных, трудолюбивых насекомых.

Расписание Большеохтинский проспект, дом 8 Санкт-Петербург 12:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация