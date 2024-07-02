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Лекция
6+
Тысяча и один муравей

Участники мероприятия узнают, что будет, если в рационе муравья останутся одни сладости.

Библиотека им. Маяковского
13 июля, 12:00 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Большеохтинский проспект, дом 8

О мероприятии

Зачем муравью второй желудок? Что будет, если в рационе муравья останутся одни сладости? Кто такая муравьиная королева и как устроена жизнь в ее царстве? Почему муравьев называют эусоциальными насекомыми, причем тут касты и как этот феномен связан с нервной системой?

Ответы на эти и многие другие вопросы даст биолог Александра Серикова. Слушатели совершат познавательное путешествие по миру муравьев и узнает все про этих уникальных, трудолюбивых насекомых.

Расписание
13
Суббота
Июль 2024
Большеохтинский проспект, дом 8 Санкт-Петербург
12:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Большеохтинский проспект, дом 8

23 минуты назад
Александр Речкин
2
# биология
# муравьи
# насекомые
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