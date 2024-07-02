О мероприятии

Древнерусская книжная культура коренным образом меняется в XV столетии. В это время на Руси появляется бумага, а, соответственно, можно писать гораздо больше.

Возникают новые переводы и оригинальные древнерусские сочинения, а писцам приходится выполнять свою работу быстрее – и появляется новый тип древнерусского письма – полуустав. Исследователь древнерусских рукописей Николай Буцких расскажет о древнерусской культуре XV-XVII веков, появлении бумаги, новых типов письма и оригинальных сочинений, рассмотрит все типы полууставного письма: литургического, грецизированного, каллиграфического, представит художественное оформление рукописей, а также слушатели разберут и прочтут оригинальный иллюстрированный текст Лицевого летописного свода.

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 58 Москва 14:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация