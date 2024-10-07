  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
16+
Как нейротехнологии меняют медицину

Слушатели узнают про синтетические и клеточные нейротехнологии, которые помогают «исправлять поломки мозга».

НАУКА 0+
12 октября, 16:00 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Ломоносовский проспект, д. 27

О мероприятии

Нейротехнологии — термин, объединяющий совокупность подходов, позволяющих считывать информацию от нервной системы либо воздействовать на ее функционирование. Особое развитие они приобретают в медицине. Широко освещаемый в СМИ мозговой имплант «Neuralink» Илона Маска — это лишь один из примеров колоссальных возможностей современных медицинских нейротехнологий.

Доктор биологических наук Всеволод Вадимович Белоусов расскажет про синтетические и клеточные нейротехнологии, нейропротезирование и другие способы «исправлять поломки мозга».

Расписание
12
Суббота
Октябрь 2024
Ломоносовский проспект, д. 27 Москва
16:00
Бесплатно
Предварительная регистрация не требуется.
Дополнительная информация
Адрес

Ломоносовский проспект, д. 27

22 минуты назад
Александр Речкин
2
# биология
# медицина
# технологии
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 11:07
Любовь

У гекконов нашли «шестое чувство»

Международная исследовательская группа совместно с биологами из Университета Мэриленда (США) обнаружила у геккона токи (Gekko gecko) способность воспринимать низкочастотные вибрации с помощью саккула — органа во внутреннем ухе, который, как считалось ранее, отвечает исключительно за равновесие и ориентацию в пространстве.

Биология
# внутреннее ухо
# рептилии
# эволюция
# ящерицы
5 часов назад
Полина Меньшова

Мужчины восприняли женщин в домашней одежде так же, как в сексуальной

Распространено мнение, что причиной сексуального насилия может стать «вызывающий» внешний вид женщины. Однако ученые из Канады обнаружили, что в зависимости от гормонального фона организм мужчины может одинаково реагировать на женщин как в неброской домашней, так и в откровенной вечерней одежде.

Биология
# дегуманизация
# мужчины и женщины
# сексуальное возбуждение
# тестостерон
Вчера, 08:59
Михаил Орлов

Биологи создали мух, которые останавливаются на красный свет

Отдельными движениями животных управляют конкретные нейроны. То же можно сказать о прекращении действий, без которого невозможны перемещение в пространстве, питание и выживание. Авторы новой статьи в журнале Nature использовали оптогенетику (технологию управления клетками с помощью света), чтобы выявить «нейронные структуры замирания» у плодовой мушки дрозофилы. Оказалось, насекомое использует два непохожих механизма остановки. Один авторы сравнили с отпусканием педали газа, другой — с нажатием на тормоз.

Биология
# головной мозг
# дрозофила
# нейробиология
# нейроны
# Оптогенетика
1 октября
Василий Парфенов

Утечка воздуха на МКС достигла максимального уровня риска. Но NASA призывает не паниковать

Международная космическая станция даже в полностью исправном состоянии постоянно теряет воздух. В норме величина утечки не должна превышать 270 граммов в день. Но в апреле 2024 года станция ежедневно лишалась 1,6 килограмма своей атмосферы — почти в шесть раз больше допустимого. Согласно внутренним оценкам NASA, ситуация достигла критического уровня. При этом в публичном пространстве агентство придерживается оптимистичной риторики и старается представить колоссальную утечку как нечто лишь в меру беспокоящее.

Космонавтика
# NASA
# МКС
# Роскосмос
# США
# утечка воздуха
Позавчера, 11:07
Любовь

У гекконов нашли «шестое чувство»

Международная исследовательская группа совместно с биологами из Университета Мэриленда (США) обнаружила у геккона токи (Gekko gecko) способность воспринимать низкочастотные вибрации с помощью саккула — органа во внутреннем ухе, который, как считалось ранее, отвечает исключительно за равновесие и ориентацию в пространстве.

Биология
# внутреннее ухо
# рептилии
# эволюция
# ящерицы
4 октября
КНЦ РАН

Кольские геологи узнали, как в Мурманской области образовались золотоносные породы

В Мурманской области не добывают золото: его месторождений здесь пока не нашли. Впрочем, сообщения о находках этого металла датируются еще XVIII веком. Геологам также известны в Кольском регионе рудопроявления золота — минеральные тела, содержащее драгоценный металл в ассоциации с другими минералами, характерными для промышленных руд, но в таком количестве, что при нынешнем развитии экономики и технологий добывать его нерентабельно. Чтобы обнаружить в Кольском Заполярье месторождения золота, необходимы новые исследования. Ученые Геологического института Кольского научного центра провели их и узнали о природе местных рудопроявлений.

КНЦ РАН
# архей
# Золото
# минрералы
# породы
# руда
25 сентября
Татьяна

Пропавшую марсианскую атмосферу нашли в километровом слое глины

Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.

Геология
# CO2
# атмосфера Марса
# вода на марсе
# глина
# марс
# минералы
# смектит
11 сентября
Андрей

Спутниковые снимки показали, что почти вся Антарктида покрыта дюнами

Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.

Геология
# антарктида
# ветер
# дюны
# пустыня
# рельеф
17 сентября
Unitsky String Technologies Inc.

Белорусские инженеры разработали проект дублера Северного морского пути

Инженеры из Белоруссии разработали альтернативный маршрут для более быстрой, безопасной и доступной перевозки грузов по сравнению с использованием Северного морского пути (СМП). Проект предусматривает организацию высокоскоростных грузопассажирских перевозок, в том числе транзитных, что станет альтернативой другим видам транспорта, в первую очередь авиации, за счет высокой скорости передвижения и уровня комфорта.

Unitsky String Technologies Inc.
# грузоперевозки
# дублер
# маршрут
# северный морской путь
# струнные технологии
# струнный транспорт
# юнимобиль
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Социальные роботы: способны ли они на чувства, дружеское рукопожатие и смогут ли заменить человека

    30 минут назад

  2. В Перми выяснили, как эффективно сохранить данные после испытаний высокотехнологичных изделий

    1 час назад

  3. Мужчины восприняли женщин в домашней одежде так же, как в сексуальной

    5 часов назад

  4. Шестиугольные дефекты помогли контролировать спиновый лед

    Вчера, 16:29
Выбор редакции

Павел Колосницын: «Крестики-нолики — это вероятный потомок игры в мельницу»

Вчера, 09:12

Последние комментарии

Иван Колупаев
8 минут назад
1, демократам подлизывать бесполезно, их космос мало интересует. А так глядишь зачтется. Хоть ставка все равно рискованная. Похоже что

SpaceX получила разрешение лишь на один запуск Falcon 9SpaceX получила разрешение лишь на один запуск Falcon 9

Fantomas Blog
16 минут назад
🔐 Услуги хакеров по взлому 🔐⚡ Гарантируем полную конфиденциальность и оперативность. 📩 Свяжитесь с нами: hackotron@gmail.com | Telegram: https://t.me/Hackotron ⏰

Появился Telegram-бот, который выдает взломанные пароли по адресу почтыПоявился Telegram-бот, который выдает взломанные пароли по адресу почты

Yev Kadranov
40 минут назад
александр, вы про Google Maps/Earth? Тут разные назначения у снимков. У гугла выглядят хорошо, но они для оперативного мониторинга меньше подходят чем Iceye -

ICEYE показала первые снимки Земли, сделанные спутниками в высоком разрешенииICEYE показала первые снимки Земли, сделанные спутниками в высоком разрешении

Иван Колупаев
51 минута назад
Понимаю чего Пелевин после отъезда из России стал так много писать о гомосексуальности, снижении тестостерона и применении страпонов во всех

Мужчины восприняли женщин в домашней одежде так же, как в сексуальнойМужчины восприняли женщин в домашней одежде так же, как в сексуальной

Martin Genkins
1 час назад
"Ученые из Канады" - неудивительно, и вполне очевидно кем пролоббировано. Нужно ведь оправдание шлюшьим нарядам

Мужчины восприняли женщин в домашней одежде так же, как в сексуальнойМужчины восприняли женщин в домашней одежде так же, как в сексуальной

1 2
3 часа назад
Доскакался с Трампом на арене? Эх, Мыня...

SpaceX получила разрешение лишь на один запуск Falcon 9SpaceX получила разрешение лишь на один запуск Falcon 9

александр
4 часа назад
У Гугла как-то очень интереснее это выглядит....

ICEYE показала первые снимки Земли, сделанные спутниками в высоком разрешенииICEYE показала первые снимки Земли, сделанные спутниками в высоком разрешении

Ринат Багаутдинов
5 часов назад
Двойное слепое они, конечно же, не делали. Естественно, люди сильнее реагируют на оригинал шедевра

Завораживающий эффект «Девушки с жемчужной сережкой» научно обосновалиЗавораживающий эффект «Девушки с жемчужной сережкой» научно обосновали

Иван Белью
9 часов назад
Станцию МИР "наши" правители топили после 15 лет эксплуатации с воплями "она уже старая, нужна новая", а сейчас видать склероз их обуял, если уже аж

Утечка воздуха на МКС достигла максимального уровня риска. Но NASA призывает не паниковатьУтечка воздуха на МКС достигла максимального уровня риска. Но NASA призывает не паниковать

Roman G
13 часов назад
red, https://www.backyardastronomyguy.com/apollo-isro Вроде это изображения посадочных модулей. Летали...наверное.

В США рассказали, как спасти лунную программу NASAВ США рассказали, как спасти лунную программу NASA

Александр Панов
15 часов назад
Или их перестает волновать что то.

Для борьбы с изменением климата предложили использовать психоделикиДля борьбы с изменением климата предложили использовать психоделики

Александр Панов
15 часов назад
Если испарение увеличивается то реки должны быть полноводнее.

Уровень главного притока Амазонки в Бразилии упал до рекордно низкого за всю историю наблюденийУровень главного притока Амазонки в Бразилии упал до рекордно низкого за всю историю наблюдений

Vladimirs Satrevics
15 часов назад
Дмитрий, так то Никита прав. Первоначальная теорема Пеано для натуральных чисел была без 0. Но потом он включил 0 позднее. Понятно что 0 ноль мозгу

Люди восприняли ноль как число, а не как «ничто»Люди восприняли ноль как число, а не как «ничто»

Андрей Папиш
16 часов назад
Sam, справедливое замечание, спасибо!

Наземный образ жизни позволил птерозаврам достичь гигантизмаНаземный образ жизни позволил птерозаврам достичь гигантизма

Evgeny
17 часов назад
1, Подводный квадробер!

Гидролокатор обнаружил странный объект в озере Лох-НессГидролокатор обнаружил странный объект в озере Лох-Несс

Evgeny
17 часов назад
Логично, только гребаный наркоман поверит в эту чушь

Для борьбы с изменением климата предложили использовать психоделикиДля борьбы с изменением климата предложили использовать психоделики

Сергей Шеховцов
17 часов назад
Виктор, вы знаете как выглядит атомная силовая микроскопия?

ICEYE показала первые снимки Земли, сделанные спутниками в высоком разрешенииICEYE показала первые снимки Земли, сделанные спутниками в высоком разрешении

Марина Лукьянова
17 часов назад
Почему мне всегда казалось что маньяки не такие уж серенькие в жизни. Сколько смотрела всегда они лучшие работники, лучшие мужья, прям не пьют, не

Человек преступный: психология маньяков-убийцЧеловек преступный: психология маньяков-убийц

Бостон Новоишимский
19 часов назад
Я хочу невосприимчивость, я хочу отращивать и конечности и зубы. Что там медкомпании разорятся? Я готов поступиться этим моральным принципом

Улучшить и создать с нуля: пермские ученые рассказали, какие возможности открывает генная инженерияУлучшить и создать с нуля: пермские ученые рассказали, какие возможности открывает генная инженерия

Alexander Nazarov
20 часов назад
Иван, для пепелаца нужна гравицапа. Таковой у нас не имеется.

Для разработки первой российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ» создали отдельное проектное бюроДля разработки первой российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ» создали отдельное проектное бюро

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно