Слушатели узнают про синтетические и клеточные нейротехнологии, которые помогают «исправлять поломки мозга».

О мероприятии

Нейротехнологии — термин, объединяющий совокупность подходов, позволяющих считывать информацию от нервной системы либо воздействовать на ее функционирование. Особое развитие они приобретают в медицине. Широко освещаемый в СМИ мозговой имплант «Neuralink» Илона Маска — это лишь один из примеров колоссальных возможностей современных медицинских нейротехнологий.

Доктор биологических наук Всеволод Вадимович Белоусов расскажет про синтетические и клеточные нейротехнологии, нейропротезирование и другие способы «исправлять поломки мозга».

Расписание Ломоносовский проспект, д. 27 Москва 16:00 Бесплатно Предварительная регистрация не требуется. Дополнительная информация