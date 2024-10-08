Хемосинтез. Про тех, кому не нужен свет

О мероприятии

Кандидат биологических наук Евгений Николаевич Фролов даст базовые знания о метаболизме живых организмов. Слушатели узнают о разнообразных способах питания микроорганизмов и смогут с уверенностью отличать фото- и хемотрофию, органо- и литотрофию, авто- и гетеротрофию.

Особое внимание будет уделено микробам-хемосинтетикам, жизнь которых, в отличие от жизни абсолютного большинства остальных живых организмов на нашей планете, не зависит от солнечного света.

Расписание ул. Восточная, д. 4, корп. 1 Москва 17:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация