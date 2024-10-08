О мероприятии

Жизнь на нашей планете возникла около четырех миллиардов лет назад. В каком месте она делала первые шаги? В океане или на суше? В темных глубинах или под лучами Солнца? И были ли вообще тогда океаны и суша?

Насколько уникален процесс возникновения жизни на нашей планете? До сих пор ученые не нашли следов инопланетных цивилизаций. Эта загадка получила название «молчание Космоса», или «парадокс Ферми». Однако исследователи знают, что развитие жизни на Земле от первых микробов до разумного вида заняло около трети возраста Вселенной. Палеонтология говорит, что в развитии жизни на Земле были длительные, более миллиарда лет, периоды застоя. От чего зависела их длительность? Может быть, Земля просто опередила большинство планет? Может быть, если подождать еще десять миллиардов лет, Галактика будет полна разумных цивилизаций?

Биолог Михаил Александрович Никитин попробует прояснить эти вопросы, привлекая последние данные разных наук — от биологии до астрономии.

Расписание Ломоносовский проспект, д. 27 Москва 14:45 Бесплатно Предварительная регистрация не требуется. Дополнительная информация