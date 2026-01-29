Как полимеры изменили нашу жизнь и надо ли бояться пластика?

О мероприятии

За последние сто лет произошли революционные изменения в природе тех материалов, которыми пользуется человечество: людей все больше окружают вещи, созданные из полимеров. Академик РАН, доктор физико-математических наук Алексей Ремович Хохлов расскажет о причинах «полимерной революции» и о ее основных этапах.

Лектор поведает о том, что людей ждет дальше: надо ли бояться дальнейшего роста производства полимерных материалов, как правильно утилизировать полимерные отходы.

Слушатели узнают и о горячо обсуждаемой проблеме микропластика: так ли он вреден для окружающей среды и здоровья, как об этом пишут многочисленные околонаучные СМИ.

Расписание Знаменка 11/11 с1 Москва 13:00 Бесплатно