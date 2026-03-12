Уведомления
Слушатели узнают, в чем ошибся Коперник.
О мероприятии
Земля вращается вокруг Солнца — это научный факт. Первым его доказал и провел все расчеты астроном Николай Коперник — это исторический факт. Тогда, в 1543 году, большинство ученых идею Коперника не приняло. Понадобилось почти 150 лет, прежде чем гелиоцентрическая система мира заняла свое место в науке.
Почему так долго? Почему ведущие астрономы своего времени не могли с ней согласиться и даже опровергали? В чем Коперник действительно ошибся? Ответы на эти и многие другие вопросы даст историк и популяризатор науки Ксения Чепикова.
Набережная Обводного канала, 74Б
