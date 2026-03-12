  • Добавить в закладки
Лекция
16+
Гелиоцентрическая система Коперника – просчитался, но где?

Слушатели узнают, в чем ошибся Коперник.

Библиотека Планетарий 1
20 марта, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Набережная Обводного канала, 74Б

О мероприятии

Земля вращается вокруг Солнца — это научный факт. Первым его доказал и провел все расчеты астроном Николай Коперник — это исторический факт. Тогда, в 1543 году, большинство ученых идею Коперника не приняло. Понадобилось почти 150 лет, прежде чем гелиоцентрическая система мира заняла свое место в науке.

Почему так долго? Почему ведущие астрономы своего времени не могли с ней согласиться и даже опровергали? В чем Коперник действительно ошибся? Ответы на эти и многие другие вопросы даст историк и популяризатор науки Ксения Чепикова.

Расписание
20
Пятница
Март 2026
Набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Набережная Обводного канала, 74Б

12 марта, 05:00
Александр Речкин
2
# астрономия
# история
# космос
Комментарии

Написать комментарий

