О мероприятии

Земля вращается вокруг Солнца — это научный факт. Первым его доказал и провел все расчеты астроном Николай Коперник — это исторический факт. Тогда, в 1543 году, большинство ученых идею Коперника не приняло. Понадобилось почти 150 лет, прежде чем гелиоцентрическая система мира заняла свое место в науке.

Почему так долго? Почему ведущие астрономы своего времени не могли с ней согласиться и даже опровергали? В чем Коперник действительно ошибся? Ответы на эти и многие другие вопросы даст историк и популяризатор науки Ксения Чепикова.

Расписание Набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург 19:00 Бесплатно