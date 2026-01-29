Слушатели узнают о том, что известно о попытках создания биологического оружия.

О мероприятии

Когда-то эпидемии решали судьбы целых империй. Но однажды люди подумали: а что, если инфекционные болезни превратить в оружие?

От древних осад до секретных утечек — известная история биологического оружия похожа на триллер, в котором реальность не уступает вымыслам.

Военный врач и научный журналист Алексей Водовозов расскажет о том, что известно о попытках создания биологического оружия, о случаях его реального применения, о мифах, а также о многом другом, связанном с этой непростой, но захватывающей темой.

Расписание Малый Знаменский пер., 11/11﻿ Москва 16:00 Купить