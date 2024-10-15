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«Хаббл» запечатлел галактику, которая приближается к Млечному Пути

Астрономы Европейского космического агентства (ESA) опубликовали новое изображение галактики M90, также известной как NGC 4569. Она расположена на расстоянии 55 миллионов световых лет от Земли, в созвездии Дева. M90 — одна из немногих галактик, приближающихся к Млечному Пути.

Галактика M90 в объективе телескопа «Хаббл» / © ESA / Hubble & NASA, D. Thilker, J. Lee and the PHANGS-HST Team

Новое изображение, созданное на основе данных, собранных по итогам наблюдений, которые «Хаббл» провел в 2019 и 2023 годах, дает представление о пылевом диске галактики, ее газообразном ореоле и ярком ядре.

Во внутренних областях диска M90 можно заметить регионы активного звездообразования, которые нетрудно опознать по характерному красному излучению водорода, но в остальной части галактики они отсутствуют. M90 больше не образовывает новые звезды, а в течение следующих миллиардов лет она эволюционирует в линзовидную галактику.