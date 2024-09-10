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Китай раскрыл подробности о проекте Международной научной лунной станции

Заместитель руководителя Национального космического управления КНР (CNSA) и главный конструктор китайской программы по исследованию дальнего космоса У Яньхуа сообщил, что к 2035 году жители лунной базы смогут проводить научно-исследовательские работы в радиусе 100 километров от Южного полюса Луны.

Рендер проекта Международной научной лунной станции / © CNSA

К 2050 году Международная научная лунная станция превратится в сеть исследовательских центров на Южном полюсе, экваторе и обратной стороне земного спутника.

Космическая станция типа «Тяньгун», которая появится на орбите Луны, послужит транспортным узлом между Землей и Луной. Проект Международной научной лунной станции, впервые предложенный Китаем и Россией в 2017 году, направлен ​​на создание расширяемой платформы для научных исследований и использования ресурсов Луны. Его который часто рассматривают как конкурента возглавляемой США программы «Артемида».

На прошлой неделе к программе Международной научной лунной станции присоединился Сенегал, а список стран-участниц сегодня выглядит так: Россия, Китай, Венесуэла, Беларусь, Пакистан, Азербайджан, ЮАР, Египет, Никарагуа, Таиланд, Сербия и Казахстан.

Среди организаций, подписавших меморандумы о сотрудничестве, — Южноафриканская радиоастрономическая обсерватория, Центр инноваций в области космической науки Панамы, Белградская обсерватория в Сербии, Национальный университет наук и технологий Пакистана и Университет Бандар-Лампунг в Индонезии.

В течение следующих 10 лет Китай намерен привлечь к участию в проекте 50 стран, 500 научно-исследовательских институтов и 5000 ученых со всего мира.