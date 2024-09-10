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Китай раскрыл подробности о проекте Международной научной лунной станции
Заместитель руководителя Национального космического управления КНР (CNSA) и главный конструктор китайской программы по исследованию дальнего космоса У Яньхуа сообщил, что к 2035 году жители лунной базы смогут проводить научно-исследовательские работы в радиусе 100 километров от Южного полюса Луны.
К 2050 году Международная научная лунная станция превратится в сеть исследовательских центров на Южном полюсе, экваторе и обратной стороне земного спутника.
Космическая станция типа «Тяньгун», которая появится на орбите Луны, послужит транспортным узлом между Землей и Луной. Проект Международной научной лунной станции, впервые предложенный Китаем и Россией в 2017 году, направлен на создание расширяемой платформы для научных исследований и использования ресурсов Луны. Его который часто рассматривают как конкурента возглавляемой США программы «Артемида».
На прошлой неделе к программе Международной научной лунной станции присоединился Сенегал, а список стран-участниц сегодня выглядит так: Россия, Китай, Венесуэла, Беларусь, Пакистан, Азербайджан, ЮАР, Египет, Никарагуа, Таиланд, Сербия и Казахстан.
Среди организаций, подписавших меморандумы о сотрудничестве, — Южноафриканская радиоастрономическая обсерватория, Центр инноваций в области космической науки Панамы, Белградская обсерватория в Сербии, Национальный университет наук и технологий Пакистана и Университет Бандар-Лампунг в Индонезии.
В течение следующих 10 лет Китай намерен привлечь к участию в проекте 50 стран, 500 научно-исследовательских институтов и 5000 ученых со всего мира.
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На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
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Russia 2077
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