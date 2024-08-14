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СМИ: Starliner может врезаться в Международную космическую станцию
Пока специалисты NASA работают над тем, как вернуть экипаж Starliner на Землю, эксперты обеспокоились возможностью того, что этот корабль может повредить Международную космическую станцию.
По данным издания Business Insider, эксперты высказали опасения: после отстыковки Starliner от МКС неисправные двигатели корабля могут привести к тому, что он станет неуправляемым и в итоге врежется в космическую станцию.
Впервые об этой проблеме сообщили источники издания Ars Technica на условиях анонимности. Представитель NASA, с которым общались журналисты Business Insider, не стал отрицать, что подобный сценарий возможен.
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