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Ученые возмутились отменой миссии лунохода VIPER

На прошлой неделе NASA отменило программу создания своего первого лунохода под названием VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) из-за проблем с бюджетом, хотя на проект уже потратили 450 миллионов долларов.

Концепт лунохода VIPER / © NASA

Эта новость ошеломила многих специалистов. Ученые написали открытое письмо в конгресс США с требованием, чтобы законодатели отклонили «беспрецедентную и непростительную» отмену миссии NASA. Под документом поставили подписи более 1000 человек.

«VIPER должен был стать новаторским американским проектом и первой миссией NASA по изучению происхождения и распределения водяного льда на поверхности Луны и под ней», — говорится в письме.

NASA утверждает, что стремительно увеличивающиеся расходы на луноход VIPER ставят под угрозу другие коммерческие миссии по доставке полезной нагрузки на естественный спутник Земли, которые призваны продемонстрировать возможности, предлагаемые частными партнерами перед пилотируемой лунной миссией.

Однако многие специалисты не верят объяснениям NASA: они подчеркивают, что цели миссии VIPER слишком значительны, чтобы их игнорировать.