Китайцы исследуют южный полюс Луны роботом-попрыгунчиком еще до высадки американцев

Разработчики из КНР заявили, что миссия «Чанъэ-7» включает прыгающую роботизированную платформу. С ее помощью исследуют южный полюс спутника Земли, причем до ожидаемой высадки американских астронавтов.

С 2013 года Китай активно запускает автоматы для высадки и исследования Луны. «Чанъэ-3» и «Чанъэ-5» изучили обращенную к Земле сторону естественного спутника, «Чанъэ-4» и «Чанъэ-6» — дальнюю, которую с нашей планеты никогда не видно. До того земные аппараты там не прилунялись.

«Чанъэ-7», миссия, запланированная на 2026 год, должна изучить место еще более экзотическое — окрестности южного полюса Селены. Как уже писал Naked Science, спутниковые снимки заставляют предположить наличие там вечной мерзлоты, а спектральные следы серебра из этой области — то, что где-то в этом районе были и точки, где вечная мерзлота подтаивала (а жидкая вода, вероятно, тут же испарялась).

Тан Юйхуа (Tang Yuhua), заместитель руководителя главного конструктора по миссии «Чанъэ-7», на этой неделе заявил, что будущая посадка станет проверкой способности Китая посадить зонд в любой точке Луны. Важность этого региона в КНР осознают: после обнаружения выходов лунного льда на поверхность из него можно будет получить воду, что в теории упрощает строительство лунной базы. Юйхуа даже считает, что местный лед способен упростить дальнейшее исследование глубокого космоса и экспедиции на Марс.

У Вэйжэнь (Wu Weiren), глава китайской лунной программы, в выступлении для СМИ уточнил, что «Чанъэ-7» будет включать как аппарат, который останется на окололунной орбите, так и стационарный посадочный аппарат, луноход и, о чем ранее не было и намека, подвижный «попрыгунчик» — робота, двигающегося не на колесах, как все прочие луноходы, начиная с советских, но небольшими прыжками.

Китайский посадочный аппарат в приполярной области Луны в представлении художника / © Xinhua, Jin Liwang

Преимущества такой системы перед другими — в способности перемещаться даже по крутым склонам и запыленным участкам. Южный полюс Луны отличается пересеченным ландшафтом, на котором колесная и даже гусеничная техника просто перевернется. При этом самые интересные для исследования зоны расположены внутри затененных кратеров. То есть, чтобы попасть туда, надо фактически совершить восхождение на небольшую гору.

Хотя китайская сторона называет такой лунопрыг первым в истории, это не совсем так. Lunar Excursion Vehicle 1 на борту японского посадочного аппарата SLIM тоже был лунопрыгом — действительно первым, достигшим поверхности естественного спутника Земли. Однако из-за прилунения базового аппарата вверх ногами штатной работы у японского лунопрыга не получилось, хотя и не по своей вине.

Китайцы планируют существенно большее: во время миссии «Чанъэ-7» лунопрыг должен будет прыжками перемещаться из зоны, где падают лучи солнца, в области почти вечной приполярной тени, где в грунте есть замерзшая вода. Причем на борту будет не просто термометр и радиопередатчик, как у экспериментального японского лунопрыга: китайский аппарат сможет автономно производить детальный анализ местного грунта.

Энергию прыгающий робот будет получать от вертикально установленных (стоймя, на бортах) солнечных батарей. Такой угол размещения фотоэлементов позволит использовать лучи даже очень низко стоящего над горизонтом светила. В зоне вечной тени «попрыгунчик» будет работать от аккумулятора. Юйхуа отметил, что аппараты новой миссии уже вошли в финальную фазу сборки и испытаний.

«Чанъэ-7» имеет не только серьезное научное, но и заметное политическое значение. Китай осознает, что высадить на Луне людей раньше рубежа 2020-2030-х не сможет: он слишком поздно начал разрабатывать сверхтяжелую ракету, как и СССР когда-то, еще во времена первой лунной гонки.

Однако, если китайский аппарат в 2026 году первым высадится на южном полюсе Луны, можно будет говорить о некотором научном приоритете китайцев в ее исследовании. Более ранняя высадка частного американского аппарата, как писал Naked Science, произошла хотя и в высоких южных широтах Селены, но прорывных научных данных не принесла. У американского аппарата не было нужной подвижности, поэтому ему пришлось изучать точку непосредственно в районе высадки.

В случае успеха Китай станет не просто первой страной, сумевшей на месте исследовать южный полюс Луны, но и тем игроком, чьи данные в конце концов способны решить вопрос о том, как на самом деле сформировался наш спутник.

В XXI веке все большую популярность набирает теория о том, что это случилось не в результате столкновения Земли и Тейи, а в силу совсем иных событий. Новая теория образования Селены указывает, что под ее поверхностью, на значительной глубине, не исключены линзы жидкой воды — причем как раз в приполярных областях, под вечной мерзлотой. Все это меняет перспективы исследования Луны: вместо безводного и безжизненного мира перед учеными открывается возможность разобраться в очень необычной ситуации с лунной водой.

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