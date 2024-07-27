50 дней после запуска: экипаж Starliner все еще не знает, когда вернется на Землю

Первый экипаж, совершивший полет на Starliner, — астронавты Сунита Уильямс и Барри Уилмор — более семи недель находятся на борту МКС, хотя экспедиция на орбитальный форпост должна была ограничиться всего семью днями. Когда они вернутся на Землю — до сих пор не известно.

Starliner пристыкованный к МКС / © NASA

Представители NASA сообщили, что инженеры на Земле протестировали копии двигателей Starliner, часть из которых вышли из строя во время стыковки с МКС. Как выяснилось, причина сбоя связана с частотой импульсов, а не с их силой или количеством. Теперь остается открытым вопрос о том, выдержат ли двигатели обратный полет на Землю.

Пока инженеры продолжают испытания, проблемы космического корабля Starliner нарастают как снежный ком. Дело в том, что, помимо ряда утечек гелия, которые выявили во время полета корабля компании Boeing к МКС, теперь возникли проблемы с батареями, рассчитанными только на 45 дней пребывания в космосе. Starliner уже превысил этот временной рубеж, поэтому срок эксплуатации аккумуляторов увеличили до 90 дней.