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Стала известна предварительная дата запуска первой коммерческой миссии с выходом в открытый космос

Миссия Polaris Dawn, запуск которой финансирует американский миллиардер и летчик Джаред Айзекман, отправится в космос не ранее 31 июля. Такое сообщение появилось в официальном аккаунте миссии в социальной сети Х.

Иллюстрация с изображением члена экипажа Polaris Dawn, совершающего выход в открытый космос / © SpaceX

Для Polaris Dawn компания Илона Маска предоставит корабль Crew Dragon, ракету Falcon 9 и скафандры для астронавтов. Экипаж миссии, которую возглавит лично Айзекман, планирует провести первый в истории коммерческой экспедиции выход в открытый космос, а также поставить ряд научных экспериментов.

Crew Dragon с четырьмя людьми на борту должен выйти на орбиту с апогеем 1400 километров и тем самым побить рекорд, установленный в 1966 году миссией Gemini 11, достигшей высоты 1372 километров (экспедиции «Аполлон» удалялись от Земли на значительно большее расстояние, но в рамках полетов к Луне, а не на околоземной орбите).

Кроме того, Айзекман и сотрудница SpaceX Сара Джиллис должны покинут пределы корабля Crew Dragon после разгерметизации капсулы, испытать новые скафандры от SpaceX, а затем вернуться обратно.

Polaris Dawn станет первой из трех миссий программы Polaris. Помимо Айзекмана, который уже летал в космос во время миссии Inspiration4 в сентябре 2021 года, участвуют отставной подполковник ВВС США Скотт «Кидд» Потит (пилот), а также инженеры SpaceX Сара Джиллис и Анна Менон.