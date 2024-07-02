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В 2028 году на воду спустят суперъяхту, которая будет больше «Титаника»

Ulyssia, созданная известным норвежским дизайнером Эспеном Ойно, длиной 324 метра (для сравнения: длина «Титаника» составляла 269 метров) станет самой большой суперяхтой в мире. Ее строительство завершат в октябре 2028-го. Судно планируют заложить в следующем году на немецкой верфи Meyer Werft.

Концепт суперъяхты Ulyssia / © Ulyssia Residences AG

На борту Ulyssia расположатся пентхаусы площадью от 112 до 930 квадратных метров со спальнями, гостиными, кухнями и террасами с видом на океан.

Хотя судно называют суперъяхтой, по сути, это полноценный пассажирский лайнер, который примерно на 40 метров меньше самого большого круизного судна в истории — «Иконы морей» (Icon of the Seas).

Концепт суперъяхты Ulyssia / © Ulyssia Residences AG

Концепт суперъяхты Ulyssia / © Ulyssia Residences AG

Концепт суперъяхты Ulyssia / © Ulyssia Residences AG