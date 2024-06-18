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Математик вывел формулу идеального завтрака
Преподаватель математики из Оксфордского университета, доктор Том Кроуфорд, вывел формулу идеального завтрака по системе «шведский стол», чтобы получить максимальную пользу от приема пищи, не оставшись голодным и не переев.
Как сообщило издание Daily Mail, Кроуфорд утверждает, что прием пищи следует начинать ровно в 08:17. При этом следует подготовить две тарелки с едой.
Первая должна включать следующие блюда:
- один кусок тостового хлеба;
- порция яиц;
- порция фасоли;
- два ломтика бекона;
- две сосиски.
Затем следует подождать 16 минут, чтобы улучшить пищеварение, и съесть блюда со второй тарелки:
- два ломтика копченого лосося;
- две порции фруктов;
- одно хлебобулочное изделие;
- один йогурт;
- тарелка хлопьев.
В 09:02 завтрак должен быть завершен.
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