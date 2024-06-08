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Японская компания планирует начать строительство космического лифта в 2050 году
Представьте лифт, с помощью которого можно отправиться на орбиту и/или на другие планеты за меньшие деньги и на большей скорости, чем посредством полета традиционной ракеты с космическим кораблем. Звучит неплохо?
Правда, идея космических лифтов не нова, но спроектировать подобную конструкцию — непростая задача, и на этом пути стоит множество технологических проблем. Японская компания Obayashi Corporation считает, что у нее есть необходимый опыт и она может начать реализовывать такой проект в 2050 году.
Obayashi Corporation известна тем, что построила самую высокую телебашню в мире Tokyo Skytree, которая стала третьим по высоте строением на Земле.
Идея космического лифта, о которой Obayashi Corporation сообщила 12 лет назад, не дает японцам покоя, так как сегодня запуск космонавтов и грузов на ракета-носителях, даже повторного использования, обходится очень дорого. Например, отправка полезной нагрузки массой один килограмм на ракете-носителе Falcon 9 компании SpaceX стоит примерно 2450 долларов. По оценкам Obayashi Corporation, отправка этого же груза с помощью лифта выйдет всего в 114 долларов.
Однако основное препятствие в создании космического лифта — материал для изготовления троса, по которому будет перемещаться подъемник. Чтобы выдержать огромное напряжение, он должен быть очень толстым, если его строить, например, из стали. Но для этого потребуется больше стали, чем есть на Земле.
В Obayashi Corporation считают, что для создания троса можно использовать углеродные нанотрубки. Этот материал легче и с меньшей вероятностью сломается под напряжением по сравнению со сталью. Но трубки могут быть повреждены ударом молнии или ураганами. Поэтому стартовый комплекс космического лифта стоит разместить на экваторе, что снизит риск повреждения троса из-за ураганов. Но даже если лифт получится построить, чтобы компенсировать огромную цену на его создание, потребуется множество поездок с грузами и/или людьми на орбиту.
В общем, проблем много, но Obayashi Corporation планирует решить их с помощью международного сотрудничества.
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