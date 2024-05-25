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Инфографика: как Китай отказывается от доллара США и чем это грозит

Всего несколько лет назад большую часть трансграничных платежей в КНР, как и во многих других странах, проводили в американских долларах. Однако в первом квартале 2024 года ситуация изменилась.

Изменение трансграничных платежей Китая в долларах США с 2010 года по первый квартал 2024-го / © visualcapitalist

Согласно данным стратегического исследовательского института США Hinrich Foundation, который занимается широким спектром исследований в области международной политики, сегодня заметен активный рост использования юаня в платежах как внутри КНР, так и в мире.

По состоянию на март 2024 года более половины (52,9%) китайских платежей были в юанях, а 42,8% — в долларах. Это вдвое больше, чем пятью годами ранее.

В Goldman Sachs отметили, что растущая готовность ряда стран (России, Бразилии, Аргентины и других) торговать активами, номинированными в юанях, в значительной степени способствовала дедолларизации в пользу китайской валюты.

Если глобальный рост юаня продолжится, влияние доллара на международную торговлю может со временем ослабнуть, а экономика Соединенных Штатов Америки столкнется с серьезными последствиями.