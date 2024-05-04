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Олег Гончар
Олег Гончар
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Рейтинг: +559
Посты: 1447

Грядет революция в ИИ: создана новая архитектура нейросетей

Исследователи из ведущих американских институтов представили новую архитектуру нейронной сети Kolmogorov-Arnold Networks (KAN). Она стала альтернативой многослойным перцептронам (MLP) — принципу, разработанному еще в 1957 году.

Сообщество
# ИИ
# нейросети
# технологии
Нейронная сеть Kolmogorov-Arnold Networks (KAN) / © Ziming Liu 
Нейронная сеть Kolmogorov-Arnold Networks (KAN) / © Ziming Liu 

В отличие от перцептрона (MLP), представляющего упрощенную модель биологической нейронной сети, где в центр поставлена математическая модель восприятия информации мозгом, KAN основана на глубоких математических принципах. А именно — на аппроксимационной теореме советских математиков А. Н. Колмогорова и В. И. Арнольда, или теореме суперпозиции.

Исследователи отметили, что KAN, в отличие от MLP, может обрабатывать новую информацию без катастрофического забывания. Модель постоянно находится в актуальном состоянии, не полагаясь на какую-либо базу данных или переобучение.

KAN выдает ответы во много раз лучше и точнее привычных моделей, однако его обучение требует больших вычислительных мощностей. Новая архитектура может открыть возможности для дальнейшего совершенствования глубокого обучения ИИ.

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