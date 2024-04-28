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Система лазерной космической связи NASA продолжает бить рекорды

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США сообщило о новой передаче данных с зонда «Психея» (Psyche) с помощью системы лазерной связи — на этот раз с расстояния более 226 миллионов километров от Земли.

Зонд «Психея», летящий к одноименному астероиду, в представлении художника / © NASA

Инженеры использовали экспериментальную систему оптической связи (Deep Space Optical Communications, DSOC), которую уже применяли в конце прошлого года, чтобы отправить из глубокого космоса на Землю видеоролик с котом, вместе с системой стандартной радиосвязи зонда.

Данные были отправлены двумя системами на случай, если экспериментальная DSOC не справится с передачей. Но выяснилось, что DSOC способна передавать информацию с более высокой скоростью, чем ожидалось. Система отправила данные со скоростью 25 мегабит в секунду вместо одного мегабита в секунду, как предполагалось ранее, даже когда космический аппарат находился далеко от Земли.

Положение космического аппарата «Психея» 8 апреля, когда система DSOC передала данные со скоростью 25 мегабит в секунду с расстояния 226 миллионов километров от Земли / © NASA / JPL-Caltech

Как отметили в NASA, лазерные системы способны передавать данные от 10 до 100 раз быстрее, чем современные радиочастотные системы.

Учитывая рост сложности космических миссий и увеличение объемов данных, которые нужно отправлять на Землю, лазерную технологию можно будет использовать в будущих космических миссиях.