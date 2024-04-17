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В Хорватии нашли хорошо сохранившийся греко-иллирийский шлем, возрастом 2500 лет
Археологи во время раскопок в деревне Закоторац на полуострове Пелешац в Хорватии обнаружили второй греко-иллирийский шлем, первый подобный артефакт был найден здесь же в 2020 году. Возраст новой находки оценивается в 2500 лет.
Шлем найден археологами из музеев Дубровника на месте пещерной гробницы Гомиле в сухой каменной пристройке к могиле, поэтому исследователи полагают, что это мог быть вотивный клад.
На данный момент сохранилось лишь несколько экземпляров такого типа шлемов, которые датируются IV веком до нашей эры, всего около 40 из них известны в Европе, а шлемы шестого века до нашей эры еще более редки. Обнаружение двух разных греко-иллирийских шлемов на одном месте является беспрецедентным.
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