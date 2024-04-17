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В Хорватии нашли хорошо сохранившийся греко-иллирийский шлем, возрастом 2500 лет

Археологи во время раскопок в деревне Закоторац на полуострове Пелешац в Хорватии обнаружили второй греко-иллирийский шлем, первый подобный артефакт был найден здесь же в 2020 году. Возраст новой находки оценивается в 2500 лет.

Греко-иллирийский шлем, обнаруженный в Хорватии / © Dubrovački muzeji / juginfo

Шлем найден археологами из музеев Дубровника на месте пещерной гробницы Гомиле в сухой каменной пристройке к могиле, поэтому исследователи полагают, что это мог быть вотивный клад.

Греко-иллирийский шлем, обнаруженный в Хорватии / © Dubrovački muzeji / juginfo

На данный момент сохранилось лишь несколько экземпляров такого типа шлемов, которые датируются IV веком до нашей эры, всего около 40 из них известны в Европе, а шлемы шестого века до нашей эры еще более редки. Обнаружение двух разных греко-иллирийских шлемов на одном месте является беспрецедентным.

Греко-иллирийский шлем, обнаруженный в Хорватии / © Dubrovački muzeji / juginfo

© Dubrovački muzeji