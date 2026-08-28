Историки нашли следы трех «забытых» царей, скрывавшиеся в хрониках Древнего Востока
Международная группа ученых обнаружила следы трех неизвестных ранее правителей Ассирийской империи, существование которых ставит под сомнение полноту и объективность древних хроник. Исследователи доказали, что царские списки, считавшиеся более века незыблемым источником, составляли с учетом политической цензуры.
Более сотни лет главный хронологический документ правителей империи «Ассирийский царский список» историки воспринимали как исчерпывающий и абсолютно беспристрастный архив. Однако в реальной жизни политика Ассирии оказалась куда сложнее и запутаннее.
Исследователи из Университета Чикаго и Йельского университета (США) доказали, что составители списков государей намеренно вымарывали из истории имена неугодных правителей, соперников в борьбе за престол и тех, кто продержался у власти слишком недолго. Статья об этом опубликована в научном журнале Journal of Cuneiform Studies.
Во время работы с глиняными клинописными табличками, древними стелами и статуями ученым удалось воссоздать правление сразу трех вычеркнутых из истории государей. Первым из них стал правитель по имени Тиглатпаласар.
Он попытался захватить власть около 763-762 годов до нашей эры, сместив своего законного племянника, царя Ашшур-дана III. Поводом для переворота стало полное солнечное затмение, которое в Древнем мире воспринимали как священный знак свыше и предзнаменование падения власти. Упоминание о его правлении сохранилось на глиняной табличке из коллекции Британского музея.
Второго царя по имени Салманасар удалось вычислить благодаря каменной стеле, найденной еще в 1894 году на территории современного Ирака. На этом монументе имя первоначального владыки было сбито, а поверх него выбито имя захватившего власть царя Тиглатпаласара III. Сопоставив хронологию событий и следы надписи, ученые доказали: стереть пытались именно имя «забытого» Салманасара, правившего непосредственно перед переворотом в 745 году до нашей эры.
Третий случай относится к царю по имени Ашшур-убаллит, правившему примерно в 913-912 годах до нашей эры. В древнем клинописном документе упоминается ритуальный сосуд для возлияний, отреставрированный правителем с таким именем. Но в официальном царском списке владыки с подобным именем в этот период времени просто не было. Существование этого государя не только объясняет упоминание на табличке, но и проливает свет на загадочную статую царя со сбитой головой и стертыми знаками власти, найденную в древнем городе Ашшур.
Открытие показало, что «Ассирийский царский список» был не столько объективным историческим документом, сколько каноном легитимности власти. Его периодически переписывали в угоду действующей династии, удаляя имена свергнутых или неудачливых правителей.
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