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OpenAI и Meta* готовят новые модели ИИ, способные «рассуждать»

Технологические компании OpenAI и Meta* вот-вот выпустят следующие версии своих моделей искусственного интеллекта, которые, предположительно, будут способны рассуждать, сообщило издание Financial Times. Но, как в случае с любой шумихой, исходящей от подобных технологических новостей, к ним стоит относиться с долей скепсиса.

Новая модель ИИ GPT-5 / © Getty Images

Точных сроков появления новых моделей нет. По данным Financial Times, OpenAI сообщила, что следующая модель ИИ, которая, скорее всего, будет называться GPT-5, появится «скоро». Тем временем Meta* заявила, что планирует выпустить свою модель Llama 3 в ближайшие недели.

«Мы усердно работаем над тем, чтобы выяснить, как заставить эти модели не просто говорить, но и рассуждать, планировать, <…> запоминать», — сказала Джоэль Пино, вице-президент Meta* по исследованиям в области искусственного интеллекта.

Брэд Лайткэп, главный исполнительный директор OpenAI, заявил, что «мы увидим ИИ, который сможет решать более сложные задачи более изощренным способом». По его словам человечество только начинает приближаться к способности этих моделей рассуждать.

В Llama 3 Meta* стремится интегрировать более мощную версию своего искусственного интеллекта-помощника в WhatsApp, а также очки дополненной реальности Ray-Ban. Планы OpenAI по GPT-5 менее ясны.

Если верить утверждениям представителей каждой из компаний, обе модели могут ознаменовать важный шаг на пути к созданию сильного искусственного интеллекта общего уровня (Artificial General Intelligence или AGI), который способен мыслить и действовать как человек.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.