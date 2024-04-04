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Radian Aerospace показала новый дизайн многоразового космоплана Radian One

Новый дизайн Radian One / © Radian Aerospace

Согласно планам, Radian One будет взлетать со взлетно-посадочной полосы, запускать ракетные двигатели, затем совершать полет на орбиту и возвращаться на Землю, приземляясь на ВПП.

© Radian Aerospace

Космоплан хотят использовать для космического туризма, запуска спутников, полетов на МКС и задействовать в военных операциях.