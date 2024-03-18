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Китай планирует построить огромную рельсовую пушку для запуска космопланов на орбиту
Ученые из КНР работают над проектом мощной электромагнитной пушки, которая позволит вывести на орбиту 50-тонный орбитальный самолет.
Как сообщило издание South China Morning Post (SCMP), новая система предназначена для разгона космоплана до скорости М=1,6 (1960 километров в час), после достижения которой аппарат включит собственные двигатели и достигнет орбиты.
Если китайским ученым удастся воплотить идею в жизнь, рельсовая пушка поможет значительно сократить количество топлива, которое требуется самолету для полета на орбиту. Это позволит аппарату нести более крупную полезную нагрузку и сэкономить значительную сумму денег на его запуск.
Излишне говорить, что это чрезвычайно амбициозный план. Но, по данным SCMP, исследователи активно работают над воплощением идеи в реальность.
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Глобальные изменения климата сказываются как на природе, так и на населении Земли. Среди последствий потепления — волны жары и увеличение числа жарких дней, которые напрямую влияют на здоровье людей и повседневную жизнь. Российские ученые из Высшей школы экономики и Института географии РАН спрогнозировали, как летний зной будет влиять на жителей России в ближайшие десятилетия. Они назвали регионы РФ, которые могут пострадать от жары сильнее всего, и выявили ведущие факторы таких изменений.
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