  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
4 минуты назад
Рейтинг: +531
Посты: 1390

Китай планирует построить огромную рельсовую пушку для запуска космопланов на орбиту

Ученые из КНР работают над проектом мощной электромагнитной пушки, которая позволит вывести на орбиту 50-тонный орбитальный самолет.

Сообщество
# Китай
# космос
# технологии
Концепт китайского космоплана / © Weibo
Концепт китайского космоплана / © Weibo

Как сообщило издание South China Morning Post (SCMP), новая система предназначена для разгона космоплана до скорости М=1,6 (1960 километров в час), после достижения которой аппарат включит собственные двигатели и достигнет орбиты.

Если китайским ученым удастся воплотить идею в жизнь, рельсовая пушка поможет значительно сократить количество топлива, которое требуется самолету для полета на орбиту. Это позволит аппарату нести более крупную полезную нагрузку и сэкономить значительную сумму денег на его запуск.

Излишне говорить, что это чрезвычайно амбициозный план. Но, по данным SCMP, исследователи активно работают над воплощением идеи в реальность.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий

Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
18 Мар
Бесплатно
Молоко: мифы и реальность
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва
Лекция
19 Мар
Бесплатно
Аналитизм на примере больших чисел
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Беседа
19 Мар
Бесплатно
История цвета в европейской культуре
Шанинка
Москва
Лекция
19 Мар
500
Век XVI: хроники объединения Японии
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
20 Мар
550
Открытия структур Неба и Земли
Московский Планетарий
Москва
Лекция
20 Мар
Бесплатно
Социальные ученые в неземных полях 
Шанинка
Москва
Лекция
20 Мар
600
Homo sapiens
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
20 Мар
600
Специальная теории относительности Эйнштейна (скорость света и замедление времени)
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
21 Мар
Бесплатно
Доставка малых космических аппаратов
Твой сектор космоса
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 08:39
Михаил Орлов

Географы предсказали, как экстремальная жара будет влиять на россиян к 2050 году

Глобальные изменения климата сказываются как на природе, так и на населении Земли. Среди последствий потепления — волны жары и увеличение числа жарких дней, которые напрямую влияют на здоровье людей и повседневную жизнь. Российские ученые из Высшей школы экономики и Института географии РАН спрогнозировали, как летний зной будет влиять на жителей России в ближайшие десятилетия. Они назвали регионы РФ, которые могут пострадать от жары сильнее всего, и выявили ведущие факторы таких изменений.

Климат
# география
# глобальное потепление
# население
# Россия
# экология
15 марта
Юлия Трепалина

Людям предложили перейти на мясо питонов

Рассмотрев опыт ферм по выращиванию крупных питонов в Азии, ученые пришли к выводу, что это один из эффективных, но в то же время наименее вредных для экологии видов животноводства. По мнению исследователей, людям стоит всерьез задуматься о его внедрении в массовых масштабах.

Биология
# животноводство
# мясо
# питоны
# продовольственная безопасность
# рептилии
5 часов назад
Игорь Байдов

Американцы построят самый большой самолет в мире

Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.

Оружие и техника
# «Мрия»
# WindRunner
# ветрогенераторы
# возобновляемая энергия
# возобновляемые источники энергии
# самолеты
# энергия ветра
Вчера, 08:39
Михаил Орлов

Географы предсказали, как экстремальная жара будет влиять на россиян к 2050 году

Глобальные изменения климата сказываются как на природе, так и на населении Земли. Среди последствий потепления — волны жары и увеличение числа жарких дней, которые напрямую влияют на здоровье людей и повседневную жизнь. Российские ученые из Высшей школы экономики и Института географии РАН спрогнозировали, как летний зной будет влиять на жителей России в ближайшие десятилетия. Они назвали регионы РФ, которые могут пострадать от жары сильнее всего, и выявили ведущие факторы таких изменений.

Климат
# география
# глобальное потепление
# население
# Россия
# экология
15 марта
Юлия Трепалина

Людям предложили перейти на мясо питонов

Рассмотрев опыт ферм по выращиванию крупных питонов в Азии, ученые пришли к выводу, что это один из эффективных, но в то же время наименее вредных для экологии видов животноводства. По мнению исследователей, людям стоит всерьез задуматься о его внедрении в массовых масштабах.

Биология
# животноводство
# мясо
# питоны
# продовольственная безопасность
# рептилии
15 марта
Полина

Лингвисты разобрались, как субтитры влияют на просмотр видео на иностранном языке

Субтитры в видео на иностранном языке помогают понимать речь на слух, а не отвлекают, вопреки распространенному мнению. Таковы результаты исследования, которое провели специалисты из США.

Офтоп
# видео
# иностранные языки
# образование
# цветовосприятие
11 марта
Игорь Байдов

В США провели первый испытательный полет гиперзвукового «Когтя» с двигателем

Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.

Космонавтика
# Talon-A
# авиация
# гиперзвуковой полет
# планер
# самолеты
13 марта
Алиса Гаджиева

Охотники-собиратели заплатили за земледелие вспышками чумы и гонореи

Древние переселенцы из Анатолии не только устроили геноцид в Скандинавии, но и одарили выживших новыми болезнями.

Антропология
# анализ ДНК
# археология
# земледельцы
# инфекционные заболевания
# неолит
# охотники-собиратели
# патогены
# Скандинавия
20 февраля
Полина

В 2024 году обновят ударения во многих русских словах

В Российской академии наук завершили первый Большой словарь ударений, его издадут к концу года. Лингвисты собрали наиболее современные нормы произношения привычных слов и зафиксировали ударение для лексики, которая появилась в русском языке недавно.

Офтоп
# лингвистика
# орфоэпия
# русский язык
# словарь
# ударение
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Девушки, забеременевшие в подростковом возрасте, вдвое чаще умирали молодыми

    1 час назад

  2. Физики университета «Дубна» проясняли Стандартную модель

    2 часа назад

  3. Автомобили известных марок вдвое потеряли в качестве всего за 10 лет

    3 часа назад

  4. Низкие оценки детей усилили поддержку со стороны обеспеченных родителей

    5 часов назад
Выбор редакции

Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? 

14 марта

Последние комментарии

Иван Колупаев
2 минуты назад
Valery, да кто ж спорит что летают. Другое плохо, что летают они с 70-х годов прошлого века, а новые технологии Россия развивает медленно. Главная мысль

Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? 

Волков Юрий
13 минут назад
Что значит конфликта? Вы не знаете кто ночью выступил по телеку с заявлением о начале?

Американцы построят самый большой самолет в миреАмериканцы построят самый большой самолет в мире

IgorRifter
32 минуты назад
Кубки, топоры... Мы ж уже не в Каменном веке живём. Где гаплогруппы ?

Охотники-собиратели заплатили за земледелие вспышками чумы и гонореиОхотники-собиратели заплатили за земледелие вспышками чумы и гонореи

Myname Mysurname
50 минут назад
Александр, а зачем читать именно "Войну и мир"? Почему не Жюль Верна? Его собрание сочинений весьма и весьма покрупнее будет, а читать его школьники

Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и Мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и Мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?

Boris Poff
51 минута назад
Китайцы расшумелись по этому поводу. Ну ничего, пошумят и придется свою такую строить

SpaceX создает сеть разведывательных спутников для армии СШАSpaceX создает сеть разведывательных спутников для армии США

Myname Mysurname
53 минуты назад
Александр, в "Преступлении и наказании" смысл несёт только мысль Раскольникова "Тварь я дрожащая иль право имею?", причём ответ заключается в самой

Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и Мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и Мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?

Boris Poff
56 минут назад
А как эти лопасти вывезут из аэропорта? Или придется взлетные полосы прямо на месте ветряных ферм строить ?

Американцы построят самый большой самолет в миреАмериканцы построят самый большой самолет в мире

Valery Volov
1 час назад
Иван, Союзы летают, и правильно. И что Россия развивает свои космические программы и технологии, тоже по другому и не должно быть. А то тут автор

Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? 

Иван Колупаев
1 час назад
В рейтингах надежности учитываются _все_ обращения в сервис, а лидируют... поломки развлекательного оборудования 😉 и прочей электроники.

Автомобили известных марок вдвое потеряли в качестве всего за 10 летАвтомобили известных марок вдвое потеряли в качестве всего за 10 лет

Алёна Прядко
2 часа назад
Так они ещё пердят и рыгают, все равно парниковый эффект будет, интересно, а что с этим будут делать люди?

Коров приучили «к горшку» ради борьбы с глобальным потеплениемКоров приучили «к горшку» ради борьбы с глобальным потеплением

Marat Vagizov
2 часа назад
Примерная стоимость реализации проекта «Руслан» -- $5 млрд., «Мрия» — $7 млрд., ДЦ-Н1 — не более $300 млн. https://engineering-ru.livejournal.com/201939.html

Американцы построят самый большой самолет в миреАмериканцы построят самый большой самолет в мире

Marat Vagizov
2 часа назад
В итоге дирижабль ДЦ-Н1, разрабатываемый инженерами РВО, будет иметь длину 270 к высоту оболочки 55 м и объем около 400 000 куб.м. Грузоподъемность

Американцы построят самый большой самолет в миреАмериканцы построят самый большой самолет в мире

Андрей Сапожников
3 часа назад
А ведь ещё пару недель назад в вопросе "раньше было лучше" утверждалось, что качество автомобилей стало не хуже, а наоборот растёт.

Автомобили известных марок вдвое потеряли в качестве всего за 10 летАвтомобили известных марок вдвое потеряли в качестве всего за 10 лет

Иван Колупаев
3 часа назад
Valery, то есть один единственный факт что союзы еще продолжают летать перевешивает на ваших весах все остальные доводы? Воистину вера творит чудеса.

Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? 

Александр Березин
3 часа назад
Valery, "ет. Я читал экспертные оценки зарубежных специалистов, которые дают цифру 150-500 миллионов долларов за один пуск при многоразовом

Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? 

Михаил Рожко
3 часа назад
Очень интересно было посмотреть, как его вращало, а то с камеры все это было не особо понятно. Теперь понятно почему он это не пережил.

SpaceX показала, как Starship должен был войти в атмосферу и как это получилось на самом деле SpaceX показала, как Starship должен был войти в атмосферу и как это получилось на самом деле 

Дмитрий Константинов
3 часа назад
"Глобальные изменения климата оказывают негативные эффекты на природу Земли и людей." Когда статья на портале, претендующем на научность,

Географы предсказали, как экстремальная жара будет влиять на россиян к 2050 годуГеографы предсказали, как экстремальная жара будет влиять на россиян к 2050 году

FoxA FoxA
3 часа назад
Военные грузы он будет перебрасывать, а не лопасти ветряков.

Американцы построят самый большой самолет в миреАмериканцы построят самый большой самолет в мире

Лана Пренципал
3 часа назад
Проще перевозить дирижаблями.

Американцы построят самый большой самолет в миреАмериканцы построят самый большой самолет в мире

Valery Volov
4 часа назад
Иван, все это отговорки, если бы ракеты Маска, как заявляется, были бы в десять раз дешевле, никакие политические мотивы не перевесили бы. А тут вот

Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? 

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно