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Китай планирует построить огромную рельсовую пушку для запуска космопланов на орбиту

Ученые из КНР работают над проектом мощной электромагнитной пушки, которая позволит вывести на орбиту 50-тонный орбитальный самолет.

Концепт китайского космоплана / © Weibo

Как сообщило издание South China Morning Post (SCMP), новая система предназначена для разгона космоплана до скорости М=1,6 (1960 километров в час), после достижения которой аппарат включит собственные двигатели и достигнет орбиты.

Если китайским ученым удастся воплотить идею в жизнь, рельсовая пушка поможет значительно сократить количество топлива, которое требуется самолету для полета на орбиту. Это позволит аппарату нести более крупную полезную нагрузку и сэкономить значительную сумму денег на его запуск.

Излишне говорить, что это чрезвычайно амбициозный план. Но, по данным SCMP, исследователи активно работают над воплощением идеи в реальность.