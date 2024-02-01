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Фото: строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» и плавучего города Оксагон в Саудовской Аравии

Представители Саудовской Аравии опубликовали в социальной сети X новые фотографии, сделанные с помощью дрона. На них запечатлено строительство города-мегаполиса «Зеркальная линия» (The Line) и плавучего портового города Оксагон.

Строительная площадка «Зеркальной линии» / © SaudiProject

В начале 2022 года наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман одобрил строительство гигантского «лежачего небоскреба», в котором будут жить до девяти миллионов человек.

Здание-мегаполис, по заявлению принца, станет самым экологичным в мире. Работы по возведению «Зеркальной линии» длиной 170 километров, высотой полкилометра (и всего 200 метров в ширину) вовсю идут.

Строительная площадка «Зеркальной линии» / © SaudiProject

Концепт «Зеркальной линии» / © NEOM

Оксагон, в свою очередь, должен стать «крупнейшей в мире плавучей конструкцией». Его построят на юго-западе Саудовской Аравии.

Новый мегаполис, по замыслу властей, будет в 33 раза больше Нью-Йорка.

Строительная площадка Оксагона / © SaudiProject

Строительная площадка Оксагона / © SaudiProject

Проект города Оксагон / © NEOM