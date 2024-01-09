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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
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Рейтинг: +679
Посты: 1353

ВВС США провели показательные учения с упражнением «слоновья прогулка»

Подразделения американских ВВС, расположенные на базе Бил (Beale) в Калифорнии, провели показательные учения с упражнением, которое называется «слоновья прогулка». Во время упражнения военные отрабатывают управление эскадрильей самолетов в тесном построении, когда взлет происходит с интервалом в 20-40 секунд.

Сообщество
# авиация
# оружие
# самолёты
ВВС США проводят показательные учения с упражнением «слоновья прогулка» на базе Бил (Beale) в Калифорнии / © U.S. Air Force 
ВВС США проводят показательные учения с упражнением «слоновья прогулка» на базе Бил (Beale) в Калифорнии / © U.S. Air Force 

Портал War Zone сообщил, что в учениях участвовали несколько высотных самолетов-разведчиков Lockheed U-2 Dragon Lady из состава 99-й разведывательной эскадрильи, учебные самолеты Northrop Т-38 Talons из 1-й разведывательной эскадрильи и топливозаправщики Boeing KC-135R из состава 940-го авиазаправочного крыла.

Прошедшее мероприятие стало первым таким событием на авиабазе Бил за последние десятилетия.

ВВС США проводят показательные учения с упражнением «слоновья прогулка» на базе Бил (Beale) в Калифорнии / © U.S. Air Force 
ВВС США проводят показательные учения с упражнением «слоновья прогулка» на базе Бил (Beale) в Калифорнии / © U.S. Air Force 
ВВС США проводят показательные учения с упражнением «слоновья прогулка» на базе Бил (Beale) в Калифорнии / © U.S. Air Force 
ВВС США проводят показательные учения с упражнением «слоновья прогулка» на базе Бил (Beale) в Калифорнии / © U.S. Air Force 
ВВС США проводят показательные учения с упражнением «слоновья прогулка» на базе Бил (Beale) в Калифорнии / © U.S. Air Force 
ВВС США проводят показательные учения с упражнением «слоновья прогулка» на базе Бил (Beale) в Калифорнии / © U.S. Air Force 
ВВС США проводят показательные учения с упражнением «слоновья прогулка» на базе Бил (Beale) в Калифорнии / © U.S. Air Force 
ВВС США проводят показательные учения с упражнением «слоновья прогулка» на базе Бил (Beale) в Калифорнии / © U.S. Air Force 
ВВС США проводят показательные учения с упражнением «слоновья прогулка» на базе Бил (Beale) в Калифорнии / © U.S. Air Force 
ВВС США проводят показательные учения с упражнением «слоновья прогулка» на базе Бил (Beale) в Калифорнии / © U.S. Air Force 
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