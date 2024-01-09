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Архитектор представил концепт космического лифта

Британский архитектор Джордан Уильям Хьюз представил концепт космического лифта под названием Ascensio. Проект был удостоен международной премии за космическую архитектуру и инновации от фонда Жака Ружери.

Концепт космического лифта / © Jordan William Hughes

Идея космического лифта витает в воздухе достаточно давно, но реализация такого проекта до сих пор остается фантастикой. Тем не менее это не мешает мечтать и предлагать новые варианты.

Концепт космического лифта / © Jordan William Hughes

Конструкция космического лифта Хьюза предполагает, что на орбите разместится специальная структура. Ее с помощью кабельной конструкции соединят с судном, плавающим в океане, где находится стартовая площадка для лифта.

По мнению архитектора, космический лифт произведет настоящую революцию в том, как люди будут добираться в космос и возвращаться на Землю.