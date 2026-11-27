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Тоннелепроходческий комплекс прошел 7,46 километра под Янцзы на пути к созданию самого длинного в мире автодорожного тоннеля под рекой
Тоннелепроходческий комплекс сверхбольшого диаметра «Цзянхай» завершил проходку под руслом реки Янцзы на протяжении 7,46 километра. На выполнение этой операции потребовалось 14 месяцев. Это важный этап строительства автодорожного тоннеля «Хайтай», который после завершения станет самым протяженным в мире автодорожным тоннелем, сооруженным с помощью тоннелепроходческого щита под руслом реки.
Успешное завершение подводного участка подтвердило способность Китая применять и эксплуатировать тоннелепроходческие комплексы сверхбольшого диаметра в одних из самых сложных подводных геологических условий. Кроме того, это позволило преодолеть один из ключевых этапов на пути к своевременному завершению проходки тоннеля, который претендует на звание самого длинного в мире сооружения такого типа.
В ходе работ были установлены два рекорда: непрерывная проходка под речным дном на протяжении 7,46 километра и максимальная месячная скорость продвижения — 664 метра.
Тоннель строится в центре дельты Янцзы — одного из наиболее экономически развитых регионов Китая, включающего Шанхай. После ввода объекта в эксплуатацию время поездок между городами региона должно существенно сократиться, что будет способствовать укреплению так называемого «экономического круга одного часа».
Тоннелепроходческий комплекс «Цзянхай» массой более 5000 тонн приступил к работе в апреле 2025 года. Специалистам предстояло провести машину через три особенно сложных этапа: обеспечить ее безопасное погружение под русло крупнейшей реки Китая, пройти длинный наклонный участок до самой глубокой точки — на 75 метров ниже речного дна, а затем поднять комплекс к выходу, корректируя его положение по мере продвижения.
Условия строительства отличались повышенной сложностью. Под руслом Янцзы залегают неоднородные мягкие грунты с высокой водопроницаемостью. В самой глубокой точке давление воды и грунта достигало 7,5 бар. Даже незначительное отклонение тоннелепроходческого комплекса от заданного положения могло привести к прорыву воды и песка или потере устойчивости грунта.
Для обеспечения безопасности и точности работ специалисты использовали передовые системы цифрового мониторинга, круглосуточное отслеживание параметров проходки с помощью интеллектуальной платформы управления щитом, а также технологию замены режущего инструмента под атмосферным давлением. Это позволило поддерживать точность управления машиной на уровне миллиметров.
Тоннель «Хайтай» соединит район Хаймэнь города Наньтун на северном берегу Янцзы с городами Тайцан и Чаншу на южном берегу. Все три населённых пункта находятся в провинции Цзянсу на востоке Китая. Общая протяженность трассы составит 39,07 километра. Она проектируется как скоростная автомобильная дорога с шестью полосами движения — по три в каждом направлении — и расчетной скоростью 100 километров в час.
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