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Су-57 впервые сопроводили стратегические бомбардировщики Ту-160 над Японским морем
Снимки патрулирования Воздушно-космических сил России над Японским морем показали истребители пятого поколения Су-57, сопровождавшие стратегические бомбардировщики Ту-160. Вместе с ними в полете участвовали истребители Су-35 и Су-30СМ. Это свидетельствует о том, что по мере расширения парка истребителей нового поколения они получают все больше задач в различных регионах России.
Хотя Су-57 прошли интенсивные боевые испытания в составе российской группировки в зоне ответственности Западного военного округа, первый строевой авиаполк, получивший эти самолеты, — 23-й истребительный авиационный полк — дислоцируется на Дальнем Востоке России. Вероятно, именно его самолеты отвечали за сопровождение бомбардировщиков Ту-160 в Восточной Азии.
На протяжении нескольких десятилетий 23-й истребительный авиационный полк получал новые типы истребителей в числе первых. Во многом это объясняется его расположением на аэродроме Дземги, неподалеку от Комсомольского-на-Амуре авиационного завода, где в настоящее время производятся Су-35 и Су-57. В 1990-х и 2000-х годах предприятие выпускало экспортные Су-30, а до этого — Су-27.
Дальний Восток имеет стратегическое значение из-за огромной территории, богатства природных ресурсов и сравнительно небольшого количества имеющихся в регионе боевых самолетов.
Су-57 считается оптимальным самолетом для сопровождения стратегических бомбардировщиков благодаря особенно большой дальности полета. В перспективе она должна значительно возрасти после установки двигателей АЛ-51Ф, разработка и внедрение которых затянулись. Пока же истребители используют двигатели АЛ-41Ф-1С в качестве временного решения.
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