Ученые выявили в черепе возрастом более двух миллионов лет особенность строения нижней челюсти, часто наблюдаемую у современных людей, но крайне редко встречающуюся у древних гомининов. Это открытие отодвинуло время появления такого анатомического признака в глубь истории.

Нижнечелюстные торусы — это доброкачественные костные наросты на внутренней (язычной) стороне нижней челюсти. Они могут быть как двусторонними, так и односторонними. Небольшие наросты обычно не создают проблем, но если они вырастают, то могут вызывать дискомфорт при жевании, травмировать слизистую рта, повышать риск заболеваний десен, мешать установке зубных протезов.

Замечено, что распространенность нижнечелюстных торусов зависит от возраста (они чаще наблюдаются у людей старше 30 лет), пола (у мужчин чаще, чем у женщин) и этнической принадлежности (наиболее высокие показатели — у коренных жителей Арктики и Северной Азии, а самые низкие — среди популяций Глобального Юга).

В целом, хотя нижнечелюстные торусы часто встречаются у современных людей, эта анатомическая особенность остается медицинской загадкой, поскольку точные причины ее появления не известны. Существует предположение, что может играть роль генетическая предрасположенность. Кроме того, есть мнение, что костные наросты могут возникать в результате длительного воздействия на челюсть чрезмерных жевательных нагрузок — например, при интенсивном пережевывании пищи или скрежете зубами.

В палеоантропологических находках нижнечелюстные торусы встречаются крайне редко. Так, у парантропов (Paranthropus robustus) были очень мощные челюсти, крупные зубы и анатомические приспособления, рассчитанные на колоссальные жевательные нагрузки. Тем не менее у известных на сегодня образцов этого вида — как молодых, так и взрослых — нижнечелюстные торусы не обнаружены.

Теперь исследователи из Университета Ла-Троба (Австралия), статья которых опубликована в журнале Evolutionary Human Sciences, сообщили о том, что обнаружили один из самых ранних и наиболее ярко выраженных примеров нижнечелюстного торуса в палеоантропологической летописи.

Ученые выявили крупные двусторонние костные гребни на внутренней стороне нижней челюсти ископаемого представителя вида Australopithecus africanus, найденного в Стеркфонтейне (Южная Африка). Причем по структуре эти наросты очень напоминают те, что стоматологи наблюдают у современных людей, отметили исследователи.

Возраст окаменелого черепа составляет от 2,8 до 2,1 миллиона лет. Он принадлежал подростку или молодой особи африканского австралопитека, получившей обозначение Sts 52b. О молодости Sts 52b свидетельствует тот факт, что вторые моляры у него или у нее уже полностью прорезались, а третьи — еще нет.

Ранее сообщалось о возможном обнаружении нижнечелюстных торусов у афарских австралопитеков в Эфиопии, но, по мнению исследователей, в тех случаях речь идет лишь о едва заметных образованиях. У образца Sts 52b эта особенность выражена гораздо отчетливее, что отодвигает время появления нижнечелюстных торусов в глубь истории — более чем на два миллиона лет назад.

«Обнаружение выраженного нижнечелюстного торуса у одного из ранних австралопитеков при его отсутствии практически у всех остальных известных ископаемых гомининов говорит о том, что делать однозначные выводы о связи между жевательными нагрузками и появлением торусов пока преждевременно», — заключили ученые.

Они предположили, что наличие торусов — это редкая генетическая аномалия, которая на протяжении последних примерно двух миллионов лет встречалась крайне редко (или не встречалась вовсе). Однако в эпоху голоцена и вплоть до наших дней в той или иной степени она закрепилась в человеческих популяциях.

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Татьяна Зайцева 204 статей Автор на протяжении многих лет пишет новости науки для разных сетевых изданий. Сфера интересов - археология, антропология, медицина, биология, палеонтология.