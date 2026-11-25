«Росатом» завершил отладку оборудования нового завода по переработке отработавшего ядерного топлива
«Росатом» готовится к запуску в опытно-промышленную эксплуатацию завода, который должен изменить подход к обращению с отработавшим ядерным топливом. Специалисты уже завершили отладку оборудования.
Опытно-демонстрационный центр расположен на площадке Центра компетенций «Росатома» в Железногорске Красноярского края. Готовность комплекса оценила делегация, в которую вошли ученые, представители Российского общественного совета госкорпорации «Росатом», а также депутаты Федерального Собрания.
Они посетили две площадки: Опытно-демонстрационный центр и стройплощадку подземной исследовательской лаборатории, расположенной в окрестностях Железногорска. Задача центра — повторное использование ценных материалов, а лаборатории — исследовать, как безопасно изолировать то, что невозможно использовать повторно.
Радиохимическая переработка отработавшего ядерного топлива на практике воплощает принципы экономики замкнутого цикла. В этом случае ценные материалы можно вернуть в производство свежего топлива. Это позволяет эффективнее использовать природные ресурсы и расширять топливную базу атомной энергетики.
Часть отходов вернуть в цикл не получится, их придется изолировать. Подземная исследовательская лаборатория как раз и занимается научным обоснованием изоляции. Запустить ее планируют в 2031 году.
Как отметил заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» по машиностроению и индустриальным решениям Андрей Никипелов, разрабатываемые технологии меняют логику атомной энергетики. Отработавшее ядерное топливо превращается в ресурс для производства новой чистой безуглеродной энергии.
«При этом замкнутый топливный цикл — это и возвращение ценных материалов в производство, и последовательное решение вопросов, которые десятилетиями вызывали наибольшую обеспокоенность общества: сокращение объема радиоактивных отходов и обеспечение безопасной изоляции того, что остается после переработки», — пояснил Никипелов.
Если получится сохранить намеченные темпы строительства необходимой инфраструктуры, то к 2050 году «Росатом» планирует сократить образование высокоактивных отходов от работы атомных электростанций в 100 раз.
Первый заместитель председателя Комитета по энергетике Государственной Думы Федерального Собрания РФ Павел Завальный напомнил о технологическом суверенитете. Он пояснил, что для этого важно создавать задел, определяющий развитие страны на десятилетия вперед.
«Переработка отработавшего топлива и возвращение ценных материалов в производство расширяют ресурсную базу атомной энергетики и усиливают энергетическую безопасность России», — подчеркнул Завальный.