«Росатом» готовится к запуску в опытно-промышленную эксплуатацию завода, который должен изменить подход к обращению с отработавшим ядерным топливом. Специалисты уже завершили отладку оборудования.

Опытно-демонстрационный центр расположен на площадке Центра компетенций «Росатома» в Железногорске Красноярского края. Готовность комплекса оценила делегация, в которую вошли ученые, представители Российского общественного совета госкорпорации «Росатом», а также депутаты Федерального Собрания.

Они посетили две площадки: Опытно-демонстрационный центр и стройплощадку подземной исследовательской лаборатории, расположенной в окрестностях Железногорска. Задача центра — повторное использование ценных материалов, а лаборатории — исследовать, как безопасно изолировать то, что невозможно использовать повторно.

© НО РАО / «Росатом»

Радиохимическая переработка отработавшего ядерного топлива на практике воплощает принципы экономики замкнутого цикла. В этом случае ценные материалы можно вернуть в производство свежего топлива. Это позволяет эффективнее использовать природные ресурсы и расширять топливную базу атомной энергетики.

Часть отходов вернуть в цикл не получится, их придется изолировать. Подземная исследовательская лаборатория как раз и занимается научным обоснованием изоляции. Запустить ее планируют в 2031 году.

© ФГУП «ГХК» / «Росатом»

Как отметил заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» по машиностроению и индустриальным решениям Андрей Никипелов, разрабатываемые технологии меняют логику атомной энергетики. Отработавшее ядерное топливо превращается в ресурс для производства новой чистой безуглеродной энергии.

«При этом замкнутый топливный цикл — это и возвращение ценных материалов в производство, и последовательное решение вопросов, которые десятилетиями вызывали наибольшую обеспокоенность общества: сокращение объема радиоактивных отходов и обеспечение безопасной изоляции того, что остается после переработки», — пояснил Никипелов.

Если получится сохранить намеченные темпы строительства необходимой инфраструктуры, то к 2050 году «Росатом» планирует сократить образование высокоактивных отходов от работы атомных электростанций в 100 раз.

© ФГУП «ГХК» / «Росатом»

Первый заместитель председателя Комитета по энергетике Государственной Думы Федерального Собрания РФ Павел Завальный напомнил о технологическом суверенитете. Он пояснил, что для этого важно создавать задел, определяющий развитие страны на десятилетия вперед.

«Переработка отработавшего топлива и возвращение ценных материалов в производство расширяют ресурсную базу атомной энергетики и усиливают энергетическую безопасность России», — подчеркнул Завальный.

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Росатом 50 статей Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (сокр. название — ГК «Росатом») (на англ. — State Atomic Energy Corporation «Rosatom» сокращённое — ROSATOM) — российский государственный холдинг, объединяющий более 400 предприятий атомной отрасли. В состав «Росатома» входят все гражданские атомные компании России, предприятия ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательские организации, а также атомный ледокольный флот. «Росатом» управляет атомными электростанциями России.