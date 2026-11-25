Солнце окружает огромный пузырь гелиосферы, простирающийся на десятки миллиардов километров. Наблюдать его дальние края очень сложно: там уже нет известных планет. Теперь ученым впервые удалось проследить, как менялась внутренняя структура хвоста гелиосферы на протяжении 14 лет. Похоже, что происходящие там процессы тесно связаны с изменениями солнечной активности несколькими годами ранее.

Наша звезда непрерывно испускает потоки заряженных частиц — солнечный ветер. Сталкиваясь с межзвездной средой, он формирует вокруг Солнца огромный пузырь — гелиосферу, внутри которой расположены все планеты Солнечной системы. Поскольку светило движется относительно окружающей среды, с одной стороны этот пузырь сжат, а с другой образует хвост.

Правда, как далеко он тянется и какой формы — ученые не знают. По одним моделям, гелиосфера напоминает комету с хвостом длиной в тысячи астрономических единиц (одна такая единица равна среднему расстоянию от Земли до Солнца). Согласно другим, ее хвост сильно короче и разделен на две части. Аппараты «Вояджер-1» и «Вояджер-2» покинули гелиосферу со стороны ее передней части, поэтому разрешить этот спор с их помощью не выйдет.

К счастью, изучить окраины гелиосферы можно и по-другому. Для этого нужно регистрировать энергетические нейтральные атомы. Последние образуются, когда ионы на окраинах гелиосферы захватывают электроны у атомов межзвездного водорода. Потеряв электрический заряд, некоторые из них долетают до окрестностей Земли, принося информацию об условиях в удаленных областях гелиосферы.

Проанализировав данные космического аппарата IBEX за период с 2009 по 2022 год, астрономы изучили каждый год отдельно (в предыдущих исследованиях делали наоборот — данные объединяли). Такой подход позволил подробнее проследить за изменениями четырех характерных областей хвоста гелиосферы: двух с повышенной интенсивностью потока нейтральных атомов и двух с пониженной.

Выяснилось, что с 2009 по 2016 год средняя интенсивность потока частиц в направлении хвоста снизилась примерно в 2,4 раза. Затем она начала расти, но к 2022-му так и не достигла прежних значений. Одновременно менялось положение всех четырех областей. Северная и южная постепенно сближались с плоскостью земной орбиты, а затем начали от нее удаляться. При этом две боковые области двигались по замкнутым траекториям.

Эти изменения были связаны с поведением полярных корональных дыр — областей солнечной атмосферы, из которых вырываются быстрые потоки солнечного ветра. В периоды низкой активности Солнца такие области расширяются, а вблизи максимума активности сокращаются. В то же время изменения площади южной корональной дыры отражались на потоке нейтральных атомов из соответствующей области хвоста примерно через три года.

Более того, четыре области образуют на картах несимметричный рисунок. Это, по мнению астрономов, согласуется с представлениями о том, как межзвездное магнитное поле огибает гелиосферу и влияет на ее внутреннюю структуру.

Хотя новые данные не позволяют определить истинную длину и внешнюю форму хвоста гелиосферы, они позволяют проверить существующие модели и выяснить, как наша звезда взаимодействует с межзвездной средой.

Результаты научной работы опубликованы в издании The Astrophysical Journal Supplement Series.

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Любовь Соковикова 531 статей Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.