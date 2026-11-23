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Франция получила новую атомную подлодку
Четвертая многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) типа Suffren, De Grasse (S638), официально вошла в состав Военно-морских сил Франции.
О присвоении субмарине статуса действующей боевой единицы объявил начальник штаба ВМС Франции адмирал Кристоф Клюзель. Получив статус действующей, De Grasse теперь полностью готова к выполнению оперативных задач и боевому развертыванию.
Ввод De Grasse в строй стал завершением масштабной программы ходовых испытаний, начавшихся в феврале 2026 года у берегов Шербура. В ходе контрольного похода и длительного плавания подлодка действовала как в полярных, так и в теплых водах. В частности, она заходила в норвежский Тромсе и американский Норфолк. В последнем порту экипаж принял участие в памятных мероприятиях, посвященных Чесапикскому сражению 1781 года.
Субмарина получила имя французского флотоводца Франсуа Жозефа Поля, графа де Грасса, маркиза де Грасс-Тийи, носившего звание генерал-лейтенанта военно-морских армий. Он прославился решающей победой над британским Королевским флотом в Чесапикском сражении во время Войны за независимость США.
De Grasse получила ряд технологических усовершенствований по сравнению с тремя первыми субмаринами серии. В их числе — обновленная версия боевой информационно-управляющей системы SYCOBS с расширенными функциональными возможностями, а также комплекс радиоэлектронной борьбы нового поколения.
Шесть многоцелевых атомных подводных лодок типа Suffren были заказаны французским Генеральным управлением вооружений (DGA) в рамках программы Barracuda. Они должны заменить устаревшие субмарины типа Rubis, построенные в 1980-х годах. Новые АПЛ отличаются более высокой скоростью, увеличенной автономностью и универсальностью применения.
Вооружение подлодок включает тяжелые торпеды F21 производства Naval Group, противокорабельные ракеты Exocet SM39 компании MBDA и крылатые ракеты морского базирования MdCN. Кроме того, они способны скрытно обеспечивать проведение операций подразделений специального назначения.
De Grasse стала четвертой введенной в строй субмариной серии после головной Suffren (принята на вооружение в июне 2022 года), Duguay-Trouin (апрель 2024 года) и Tourville (июль 2025 года).
Две последние подлодки серии — Rubis и Casabianca — в настоящее время строятся. Их поставка запланирована на период до 2029 года в соответствии с Законом о военном программировании Франции на 2024–2030 годы. При этом Naval Group удается передавать заказчику новые субмарины несколько раньше установленного графика.
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