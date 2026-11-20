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Aptera представила первый серийный солнечный электромобиль
Первый серийный солнечный электромобиль американской компании Aptera Motors вскоре отправится к покупателю за пределами США. Калифорнийский производитель завершил сборку трехколесной машины и готовится отправить ее на экспорт.
Первым владельцем электромобиля станет Мартин Хартoно, генеральный директор инвестиционной компании GDP Venture. Он получил право на первый серийный экземпляр, обозначенный как Accelerator #1, благодаря участию в ранней инвестиционной программе Aptera. В рамках этой программы очередность поставок машин определяется размером финансового вклада покупателей. Для своей машины Хартoно выбрал матовое черное покрытие кузова под названием Noir.
Инженеры Aptera разработали электромобиль таким образом, чтобы значительную часть необходимой для повседневных поездок энергии он мог получать непосредственно от солнечного света. Именно эта особенность отличает его от традиционных электромобилей. Солнечные элементы встроены прямо в кузов и позволяют накапливать энергию в течение всего светового дня.
При благоприятных погодных условиях солнечные панели способны обеспечить запас хода примерно на 64 километра без подключения к электросети. При необходимости электромобиль также можно заряжать от обычной бытовой розетки или общественной зарядной станции.
Заявленные возможности солнечной зарядки получили независимое подтверждение в ходе испытаний, проведенных в 2026 году. В августе Aptera опубликовала результаты тестирования, заверенные немецкой международной организацией по техническому надзору и сертификации TUV Rheinland.
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