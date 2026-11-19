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Китай установил мировой рекорд глубины безрайзерного бурения

Китайское океанографическое буровое судно «Мэнсян» (Mengxiang) завершило 33-дневные морские испытания системы бурения с циркуляцией и возвратом бурового раствора без использования райзера (вертикального канала, соединяющего морское дно с надводными сооружениями). Испытания проводились на глубинах около 2000 метров, а достигнутый результат стал новым мировым рекордом для оборудования такого типа.

Океанографическое буровое судно «Мэнсян» / © Courtesy of China Geological Survey

Система безрайзерного возврата и циркуляции бурового раствора — одна из ключевых разработок китайской государственной программы научно-технических исследований. Она призвана решить ряд проблем, возникающих при продолжительном бурении на больших глубинах, в том числе высокий расход бурового раствора и угрозы безопасности устья скважины. Новая технология позволяет проводить глубоководные работы безопаснее, эффективнее и с меньшим воздействием на окружающую среду.

Во время последнего рейса «Мэнсян» испытал систему в двух районах северной части Южно-Китайского моря. Работы проводились на глубинах 142,7 и 2004,8 метров. В обоих случаях специалисты выполнили полный цикл операций и проверили работоспособность всех основных функций оборудования.

В ходе пяти серий буровых работ и отбора керна система также прошла испытания по поддержанию баланса уровня жидкости в скважине при использовании буровых растворов четырех различных плотностей. Были успешно продемонстрированы процессы циркуляции, возврата и повторного использования бурового раствора.

Успешное применение системы стало важным шагом в развитии китайских технологий продолжительного морского научного бурения, позволяющих сократить расходы и снизить нагрузку на окружающую среду. Кроме того, результат превзошел предыдущий международный рекорд для сопоставимого оборудования, установленный на глубине 1419 метров. Новая разработка создает техническую основу для будущей добычи полезных ископаемых на морском дне, а также разведки морских месторождений нефти и газа.

Успешное завершение испытаний позволило Китаю восполнить пробел в технологиях глубоководного бурения и стало еще одной важной вехой в создании национальной системы оборудования для сверхглубоководных работ.

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