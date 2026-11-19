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Tesla представила передовую твердотельную энергетическую платформу с рекордным КПД
Компания Tesla представила новую платформу силовой электроники, которая может изменить подход к подключению крупных энергетических объектов к электросетям.
Система получила название Powercore и объединяет несколько функций преобразования электроэнергии в одном устройстве среднего напряжения. Она предназначена прежде всего для удовлетворения растущих потребностей в электричестве центров обработки данных, систем накопления энергии и крупных солнечных электростанций.
Новая платформа призвана сократить потери при преобразовании электроэнергии и одновременно упростить электрическую инфраструктуру. Tesla планирует наладить производство Powercore в США. Ожидается, что первые установки начнут работать в 2027 году.
Powercore объединяет в одном корпусе функции трансформатора, инвертора и автоматического выключателя. Система преобразует электроэнергию из переменного тока среднего напряжения в постоянный ток низкого напряжения и обратно. В традиционных электроустановках для выполнения этих задач обычно требуется несколько отдельных устройств.
По данным Tesla, максимальный коэффициент полезного действия (КПД) Powercore достигает 98,86%. Установка способна непрерывно выдавать мощность до девяти мегавольт-ампер, что эквивалентно 7,4 мегаватт. В конфигурации с поддержкой формирования параметров электросети пиковая мощность может достигать 10 мегавольт-ампер. Система поддерживает работу с переменным напряжением от 10 до 34,5 киловатт. Диапазон рабочего напряжения постоянного тока составляет от 800 до 2000 вольт.
В Powercore также интегрирован твердотельный автоматический выключатель, который, согласно заявлениям компании, способен отключать аварийные участки цепи до 1000 раз быстрее традиционных аналогов. Более быстрое устранение коротких замыканий и других неисправностей позволяет ограничить повреждения электрического оборудования и повысить уровень его защиты. Еще одно преимущество платформы — отсутствие легковоспламеняющегося изоляционного масла, которое используется в обычных трансформаторах. Модульная конструкция позволяет обслуживать и заменять отдельные компоненты без необходимости менять всю установку. Tesla намерена предоставлять гарантию сроком до 25 лет, а также гарантировать доступность системы на уровне не менее 99,9%.
Одной из наиболее перспективных сфер применения Powercore могут стать центры обработки данных. По мере роста вычислительных нагрузок им требуется все более сложная инфраструктура электроснабжения. В настоящее время большинство таких объектов получают электроэнергию при напряжении 415–480 вольт переменного тока, после чего преобразуют ее для питания различных систем.
Однако отрасль постепенно переходит на архитектуру электроснабжения с напряжением 800 вольт постоянного тока. Powercore позволяет преобразовывать электроэнергию среднего напряжения непосредственно в постоянный ток напряжением 800 вольт. Это устраняет промежуточные этапы преобразования и потенциально сокращает количество необходимого оборудования внутри крупных дата-центров.
По утверждению Tesla, снижение потерь при преобразовании электроэнергии позволит операторам размещать и эксплуатировать больше графических процессоров, не увеличивая доступную мощность подключения к электросети. Встроенное резервирование, как заявляет компания, обеспечивает доступность системы на уровне до 99,7%.
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