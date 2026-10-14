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На затонувшем острове у Александрии нашли кольцо с изображением утраченного чуда света

Бронзовый перстень-печать с изображением Александрийского маяка — одного из семи чудес античного мира — обнаружили на затонувшем царском острове Антиродос в гавани Александрии. Находка сделана на территории, где когда-то располагались царские покои Портус Магнус (Большой гавани).

Археологи впервые обнаружили перстень-печать с изображением Александрийского маяка / © Christoph Gerigk / Franck Goddio / Hilti Foundation

Перстень, единственный известный на сегодняшний день артефакт такого рода, обнаружили во время подводных раскопок, которые проводит Европейский институт подводной археологии (IEASM) под руководством Франка Годдио.

На затонувшем острове у Александрии нашли кольцо с изображением утраченного чуда света / © Christoph Gerigk / Franck Goddio / Hilti Foundation

В публикации в социальных сетях Министерство туризма и древностей Египта подчеркнуло исключительную значимость находки: «Впервые изображение маяка обнаружено в виде гравировки на перстне-печати. По форме оно соответствует известным изображениям маяка на некоторых монетах, датируемых II веком н. э.».

Министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи лично осмотрел место раскопок. Помимо перстня, археологи обнаружили керамические и стеклянные предметы, относящиеся к периоду с IV века до н. э. по IV век н. э.

Согласно некоторым историческим описаниям, вершину маяка венчала огромная статуя. Предположительно, она изображала Александра Македонского или Птолемея I Сотера в образе бога солнца Гелиоса. В Средние века Ахмед ибн Тулун заменил маячный огонь небольшой мечетью, однако в XIV веке все сооружение было разрушено землетрясением. Позднее, в 1477 году, мамлюкский султан Кайтбей построил на его руинах крепость.

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