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На затонувшем острове у Александрии нашли кольцо с изображением утраченного чуда света
Бронзовый перстень-печать с изображением Александрийского маяка — одного из семи чудес античного мира — обнаружили на затонувшем царском острове Антиродос в гавани Александрии. Находка сделана на территории, где когда-то располагались царские покои Портус Магнус (Большой гавани).
Перстень, единственный известный на сегодняшний день артефакт такого рода, обнаружили во время подводных раскопок, которые проводит Европейский институт подводной археологии (IEASM) под руководством Франка Годдио.
В публикации в социальных сетях Министерство туризма и древностей Египта подчеркнуло исключительную значимость находки: «Впервые изображение маяка обнаружено в виде гравировки на перстне-печати. По форме оно соответствует известным изображениям маяка на некоторых монетах, датируемых II веком н. э.».
Министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи лично осмотрел место раскопок. Помимо перстня, археологи обнаружили керамические и стеклянные предметы, относящиеся к периоду с IV века до н. э. по IV век н. э.
Согласно некоторым историческим описаниям, вершину маяка венчала огромная статуя. Предположительно, она изображала Александра Македонского или Птолемея I Сотера в образе бога солнца Гелиоса. В Средние века Ахмед ибн Тулун заменил маячный огонь небольшой мечетью, однако в XIV веке все сооружение было разрушено землетрясением. Позднее, в 1477 году, мамлюкский султан Кайтбей построил на его руинах крепость.
Комментарии
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