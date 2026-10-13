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Deep Blue Aerospace приблизилась к запуску многоразовой ракеты Nebula-2
Китайская коммерческая аэрокосмическая компания Deep Blue Aerospace завершила изготовление крупного бака для компонентов ракетного топлива диаметром пять метров. Этот элемент многоразовой ракеты-носителя Nebula-2 сошел с производственной линии и ознаменовал важный этап интенсивной инженерной разработки ракеты.
Ракету планируется оснастить приспособлениями для системы захвата первой ступени башней обслуживания на стартовой площадке по принципу Starship компании SpaceX. Такая технология в перспективе позволит ловить возвращающуюся ступень у стартового комплекса, вместо того чтобы сажать ее в отдельном месте.
Баки для компонентов ракетного топлива составляют основу несущей конструкции ракеты. Они относятся к числу ключевых элементов, от которых зависят темпы массового производства и поставок ракет-носителей.
Разработка и производство пятиметрового бака из нержавеющей стали позволили установить новый рекорд в китайской коммерческой космической отрасли по изготовлению ракетных баков большого диаметра из этого материала. Кроме того, это достижение открывает путь к испытаниям двигательной установки второй ступени Nebula-2, запланированным на конец года.
Ракета Nebula-2 сможет выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой до 25 тонн. Первая ступень оснащается 11 двигателями Thunder-RS. На второй ступени предусмотрен один двигатель, оптимизированный для работы в вакууме.
Конструкция Nebula-2 рассчитана более чем на 20 повторных использований первой ступени. Система захвата должна в перспективе позволить возвращать ступень непосредственно к стартовому комплексу. Это повысит эффективность запусков, возвращения и повторного применения ракет.
В настоящее время разработка Nebula-2 продвигается в соответствии с графиком. Работы над конструкцией, двигательной установкой, системами возвращения и навигации, а также наземными средствами слежения, телеметрии и управления последовательно переходят к следующим этапам.
Благодаря высокой грузоподъемности и сравнительно низкой стоимости эксплуатации Nebula-2 предназначена для широкого спектра задач. Среди них — массовое развертывание спутниковых группировок для китайской системы спутникового интернета. Компания рассчитывает работать как с китайскими, так и с зарубежными заказчиками.
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