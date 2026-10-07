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Олег Гончар
Олег Гончар
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Три подлодки, танкер и Shahed: на F-35C заметили необычные боевые отметки

Новая фотография, полученная изданием The Aviationist, продемонстрировала необычный набор отметок на F-35C. Судя по всему, они обозначают нефтяной танкер, три подводные лодки, надводный корабль, беспилотник типа Shahed, артиллерийское орудие и несколько наземных пусковых установок.

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# Иран
# оружие
# подлодки
# самолёты
# США
Боевые отметки на F-35C / © The Aviationist
Боевые отметки на F-35C / © The Aviationist

Возвращение американских эскадрилий с операции «Эпическая ярость» позволило получить интересные сведения о количестве и разнообразии вооружения, применявшегося различными самолетами, а также о наземных, воздушных и морских целях, пораженных в ходе операции против Ирана.

Боевые отметки на F-35C / © The Aviationist
Боевые отметки на F-35C / © The Aviationist

Несколько дней назад сообщалось о необычном силуэте подводной лодки с надписью «Sub Buster» («Охотник на подлодки»), нанесенном рядом с многочисленными отметками о применении бомб на F/A-18F Super Hornet 41-й ударной истребительной эскадрильи ВМС США (VFA-41).

Как отмечалось тогда, уничтожение подводных лодок, которыми располагает относительно небольшое число стран, является редким событием даже в условиях полномасштабной войны. Поэтому отметка на носовой части самолета с бортовым номером BuNo 168491 стала первым известным случаем, когда на Super Hornet появилась подобная эмблема.

Однако, судя по всему, Super Hornet ВМС США был не единственным самолетом, которому удалось поразить иранскую подводную лодку.

Издание The Aviationist  получило интересную фотографию крупным планом, на которой запечатлен F-35C из 314-й эскадрильи истребителей-бомбардировщиков Корпуса морской пехоты США (VMFA-314) «Black Knights» с весьма впечатляющим набором боевых отметок. 

На снимке хорошо виден необычно подробный набор отметок о выполненных боевых задачах на F-35C VMFA-314. На левой стороне передней части фюзеляжа, под кабиной и непосредственно перед воздухозаборником, расположены силуэты различных боеприпасов. Сверху вниз они, по всей видимости, соответствуют ракетам AIM-120 AMRAAM, AGM-154 JSOW, авиабомбам GBU-31 JDAM, GBU-54 Laser JDAM и GBU-32 JDAM. Рядом с каждым силуэтом нанесены дополнительные отметки, указывающие на многократное применение соответствующего вооружения.

Еще больший интерес представляют отметки целей на створке оружейного отсека. Судя по всему, они изображают чрезвычайно разнообразный набор объектов: нефтяной танкер, три подводные лодки, надводный корабль, напоминающий корвет или фрегат, беспилотник с дельтавидным крылом для односторонней атаки, похожий на Shahed-136, а также гаубицу или другое артиллерийское орудие. Еще два символа идентифицировать с уверенностью сложнее. Возможно, один из них обозначает мобильный зенитный комплекс на автомобильном шасси, а другой — стационарную ракетную пусковую установку либо другую наземную цель.

Примечательно, что 3 февраля 2026 года самолет VMFA-314 сбил беспилотник Shahed-139, летевший в сторону авианосца «Авраам Линкольн», когда тот находился в Аравийском море. Поэтому соответствующая отметка может обозначать именно этот БПЛА, хотя изображенный на самолете силуэт не соответствует типу беспилотника, участвовавшего в том бою.

В целом эти отметки позволяют предположить, что самолет участвовал как в нанесении ударов, так и в боевых действиях против широкого спектра морских, воздушных и наземных целей в ходе операции «Эпическая ярость».

Особенно примечательны три силуэта подводных лодок. В ходе операции «Эпическая ярость» Иран потерял значительную часть своего подводного флота, поэтому точно определить, какие именно субмарины обозначают эти отметки, невозможно. Сами символы выполнены в сильно стилизованной форме и могут представлять собой просто условные изображения, а не точные силуэты конкретных классов подводных лодок. 

Поражение подводных лодок — крайне необычное достижение для тактического истребителя. Если эти символы действительно обозначают подтвержденные уничтожения, они свидетельствуют об особенно необычной странице боевой истории F-35C.

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Сообщество
# авиация
# война
# Иран
# оружие
# подлодки
# самолёты
# США
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Оливер Хевисайд
3 минуты назад
вот вам и бесполезная дорогая машина.. сколько вою было в интернете о этом самолете. Работает и судя по всему еще как.

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