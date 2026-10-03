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На истребителе Super Hornet заметили отметку об уничтожении подлодки

Самолет эскадрильи VFA-41 вернулся в Калифорнию с силуэтом подводной лодки и надписью Sub Buster. Какую именно субмарину атаковали и какое оружие использовали, по опубликованным материалам установить нельзя.

Силуэт подлодки с надписью Sub Buster и отметки в форме бомб на носовой части Super Hornet / © Jeff Rojas, The War Zone

На американском палубном истребителе F/A-18F Super Hornet появилась необычная отметка: силуэт переломленной подводной лодки с надписью Sub Buster — «уничтожитель подлодок». Самолет с бортовым номером 102 и регистрационным номером ВМС 168491 сфотографировал Джефф Рохас. Как сообщил The Aviationist, машину сняли при возвращении эскадрильи VFA-41 на базу Лемур в Калифорнии 1 октября.

Подразделение, известное как Black Aces — «Черные тузы», действовало с авианосца USS Abraham Lincoln во время операции Epic Fury против Ирана. На фотографиях видны обозначение эскадрильи, крупные цифры 102 и несколько рядов небольших силуэтов бомб. Рисунок подлодки расположен отдельно, перед бортовым номером. Именно он привлек внимание авиационных изданий: такую отметку связывают с участием экипажа в уничтожении субмарины.

Силуэт напоминает дизель-электрическую лодку класса Kilo, однако по стилизованному рисунку нельзя надежно определить конкретный корабль. The Aviationist рассматривает эту версию с оговоркой: она имеет смысл, только если изображение действительно передает тип пораженной цели. Название лодки, дата удара и примененный боеприпас в публикации не установлены.

«Неизвестно, какой тип оружия самолет использовал для удара по подлодке».



The Aviationist

Поэтому распространяемое утверждение о результативном пуске именно противокорабельной ракеты пока остается неподтвержденным. Фотография фиксирует отметку на самолете, но не сам эпизод атаки. Она также не показывает, находилась ли цель у причала, в ремонте или в море. Называть этот случай первой в истории подобной победой без описания боевого вылета преждевременно.

Дополнительные сведения о действиях VFA-41 опубликовало издание The War Zone. В его распоряжении оказался снимок стенда с перечнем боеприпасов, израсходованных эскадрильей в операции Epic Fury. По приведенной сводке, подразделение применило 421 ракету и бомбу. В списке указаны, в частности, 173 управляемые бомбы GBU-38/B JDAM, 41 планирующая бомба AGM-154 JSOW и 10 крылатых ракет AGM-84K SLAM-ER.

Последнее обозначение требует пояснения. SLAM-ER ведет происхождение от противокорабельной Harpoon, но предназначена для высокоточных ударов как по наземным, так и по морским целям. Это уточняет командование авиационных систем ВМС США NAVAIR. В официальном описании также указано, что ракету могут запускать самолеты семейства F/A-18. Однако наличие SLAM-ER в отчете эскадрильи само по себе не связывает ее с подлодкой на отметке.

F/A-18F Super Hornet эскадрильи VFA-41 с бортовым номером 102 и отметкой Sub Buster / © Jeff Rojas, The War Zone

Перечень расхода вооружения относится ко всему подразделению, а не к борту 102. Он не содержит распределения боеприпасов по конкретным целям и вылетам. The War Zone отдельно отмечает, что точные объекты применения перечисленного оружия неизвестны. Поэтому из общей статистики нельзя заключить, что именно этот самолет выпустил определенную ракету или что каждый нарисованный на его борту символ соответствует отдельной уничтоженной цели.

F/A-18F — двухместная версия многоцелевого Super Hornet. ВМС относят к задачам семейства завоевание превосходства в воздухе, сопровождение, разведку и высокоточные удары днем и ночью. Это объясняет сочетание разных видов вооружения в отчете VFA-41. При этом удар по субмарине, находящейся на поверхности или у причала, нужно отличать от поиска и поражения лодки под водой: сама отметка Sub Buster не свидетельствует о появлении у истребителя специализированных противолодочных возможностей.

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