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Житель Дании застал первых земледельцев и изменил свой рацион

❋ 3.6

Мужчина, который жил на датском острове Сайерё 6000 лет назад, стал свидетелем перехода от охоты и собирательства к земледелию и, вероятно, взаимодействовал с первыми земледельцами. К такому выводу пришли авторы нового исследования после анализа его останков. Они помогли узнать, чем этот человек питался на протяжении нескольких десятилетий.

Археология
# Дания
# земледелие
# неолит
# охотники-собиратели
Человек из Рёдхальса
Череп и кости рук Человека из Рёдхальса / © John Lee, Danish National Museum & Anders Fischer, Marie Louise Jørkov, Laboratory of Biological Anthropology

Приблизительно в 4000 году до нашей эры на острове Зеландия и в других частях Дании стало распространяться земледелие. На смену охотникам-собирателям постепенно приходили сообщества, которые выращивали злаки и разводили домашних животных. 

Обычно этот исторический переход, который называют неолитической революцией, археологи изучают по совокупности общих признаков: орудиям, поселениям и захоронениям. Однако теперь ученые смогли «взглянуть» на происходившие перемены через историю жизни одного конкретного человека. 

В 1956 году, во время изучения древней кучи из раковин моллюсков на берегу датского острова Сайерё, археологи обнаружили скелет мужчины, получившего прозвище Человек из Рёдхальса (Rødhals Man). Такие скопления раковин часто встречались в местах обитания прибрежных охотников-собирателей. 

Это был человек, который жил в 3800-3900 годах до нашей эры и умер в возрасте 40 лет. Анализ древней ДНК показал, что генетически он относился к западноевропейской популяции охотников-собирателей, связанной с мезолитической культурой Эртебёлле. Проще говоря, происходил из местного населения, а не из пришлых земледельцев. 

Авторы исследования, проведенного в 1981 году, предположили, что основу рациона Человека из Рёдхальса составляла морская пища, хотя в соседних регионах уже вовсю занимались земледелием. То есть он жил после появления первых земледельцев, но, судя по результатам анализов, продолжал питаться так же, как мезолитические охотники-собиратели.

Такие выводы показались странными команде исследователей, которую возглавил Андерс Фишер (Anders Fischer) из Гётеборгского университета в Швеции. Поэтому специалисты решили заново исследовать останки мужчины.

останки человека
а) Фотография Человека из Рёдхальса, опубликованная в местной газете Kalundborg Folkeblad 22 октября 1956 года; b) Положение тела мужчины в момент, когда его нашли / © John Lee, Danish National Museum & Anders Fischer, Marie Louise Jørkov, Laboratory of Biological Anthropology

Для реконструкции рациона Фишер и его коллеги измерили соотношение стабильных изотопов углерода, азота и серы в костном коллагене. Поскольку костная ткань в процессе жизни перестраивается и обновляется, изотопный анализ костей позволяет получить сведения о питании человека в разные периоды его жизни. Дополнительно ученые исследовали зубной дентин. В отличие от костной ткани, после формирования он практически не обновляется, сохраняя химические следы питания в детстве. 

В совокупности эти данные помогли реконструировать рацион Человека из Рёдхальса за 40 лет. Выяснилось, что в детстве он преимущественно питался морскими продуктами: моллюсками, угрями, камбалой. Но к 11 годам состав рациона этого мужчины стал меняться. В нем появилось больше белка животного происхождения, вероятно, от мяса домашних животных. 

Дополнительные сведения исследователи получили благодаря особенностям самого погребения. В отличие от захоронений поздних охотников-собирателей, в могиле мужчины не нашли следов красной охры, которую использовали в погребальных обрядах для посыпания или покрытия тела умершего. Кроме того, его могила имела каменное обрамление, что характерно для традиций первых земледельцев.

Команда пришла к выводу, что Человек из Рёдхальса поддерживал контакты с прибывшими земледельцами и перенял некоторые элементы их культуры, хотя продолжал придерживаться привычного уклада жизни своих предков. Возможно, он периодически посещал земледельческие поселения на соседнем острове Зеландия, а остальное время проводил на Сайерё, питаясь преимущественно морской пищей. 

По мнению авторов научной работы, первые земледельцы сперва закреплялись на территории с почвами, наиболее благоприятными для растений, и лишь затем осваивали менее пригодные для выращивания злаков земли. Это позволяло жителям небольших островов и отдаленных районов дольше сохранять традиционный образ жизни и одновременно контактировать с новыми сообществами.

Выводы исследователей представлены в журнале Antiquity.

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Игорь Байдов
Игорь Байдов
686 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
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Археология
# Дания
# земледелие
# неолит
# охотники-собиратели
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