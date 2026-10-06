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Самолет ДРЛО P-3 Orion выполнил последний полет
Таможенно-пограничная служба США официально вывела из эксплуатации последний самолет P-3 дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) 30 сентября 2026 года после его заключительного полета с базы Национального центра воздушной безопасности и операций в Джексонвилле во Флориде.
Таможенно-пограничная служба США также эксплуатировала P-3 в варианте Long Range Tracker (LRT), предназначенном для выполнения более традиционных задач морского наблюдения. Пока неясно, каковы дальнейшие планы в отношении самолетов LRT и не приближается ли срок их вывода из эксплуатации.
Самолеты семейства Orion всех модификаций постепенно исчезают из состава вооруженных сил США и других государственных структур страны, поскольку эксплуатация и техническое обслуживание этих стареющих машин становятся все более сложными.
Ведомство, которое тогда называлось Таможенной службой США, начало эксплуатировать вариант P-3 ДРЛО в конце 1980-х годов. Самолеты создавались на базе подержанных машин морского патрулирования P-3 Orion. Первый из них изначально был построен в варианте P-3B для Королевских ВВС Австралии. Для программы также переоборудовали P-3, ранее принадлежавшие ВМС США. В 2014 году самолеты P-3 ДРЛО прошли модернизацию, которая позволила им летать еще чуть более десяти лет.
Теперь возникает ключевой вопрос: чем Таможенно-пограничная служба США восполнит возможности, утраченные после вывода последнего P-3 ДРЛО? Ведомство продолжает эксплуатировать различные пилотируемые самолеты с фиксированным крылом, оснащенные радиолокаторами и другими сенсорами, а также беспилотники MQ-9. Однако ни одна из этих платформ не оснащена сенсором, аналогичным AN/APS-145. При этом MQ-9B не сможет обеспечить такой же уровень гибкости и возможностей обзора нижней полусферы, как современные пилотируемые самолеты ДРЛО. Возможность обнаружения и сопровождения целей сегодня приобретает все большее значение на фоне расширения и развития угроз со стороны беспилотников, в том числе непосредственно для территории США.
Высокая востребованность самолетов ДРЛО в целом означает, что американские вооруженные силы регулярно подключаются к операциям по дополнительному наблюдению, используя E-2 ВМС США и E-3 ВВС США для поддержки американских операций по борьбе с наркотрафиком в Латинской Америке.
ВВС США также рассчитывают в перспективе перенести большинство, если не все, задач по обнаружению и сопровождению воздушных движущихся целей, которые сегодня выполняют такие самолеты, как E-3 и E-7, в космос. Военно-воздушные силы активно инвестируют в ускоренное развертывание соответствующих космических систем. В перспективе они смогут обеспечить практически непрерывное глобальное наблюдение. Однако первые спутники этой группировки, как ожидается, достигнут начальной оперативной готовности не ранее 2028 года. Не исключено, что после ввода системы в эксплуатацию Таможенно-пограничная служба США сможет получать специализированный поток данных от этой группировки. Однако даже это не устранит необходимость в пилотируемых или беспилотных самолетах, способных более детально исследовать интересующие цели с помощью оптико-электронных и инфракрасных камер и других сенсоров.
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